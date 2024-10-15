В Реутове работает медицинская династия с общим трудовым стажем 80 лет

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Медицинская династия, чей общий трудовой стаж насчитывает уже 80 лет, работает в городском округе Реутов.
На благо людей трудятся реаниматолог-анестезиолог стационара №2 Центральной городской клинической больницы города Реутов Иван Прокопчук и его мама — медсестра отделения функциональной диагностики Центральной городской клинической больницы города Реутов Екатерина Прокопчук. Отец семейства Василий Прокопчук тоже связан с медицинской сферой — она работает автослесарем на реутовской подстанции скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что мама Екатерины Прокопчук тоже много лет проработала в здравоохранении — она была медсестрой.
«Общий трудовой стаж у медицинской династии Прокопчук составляет 80 лет. Ежедневно члены семьи вместе делают все возможное, чтобы горожане получали качественную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.Екатерина проводит диагностические исследования: делает электрокардиограммы, холтеровское мониторирование, спирографию. Её сын Иван ежедневно спасает людей, в августе этого года он ездил в Курскую область помогать пострадавшим. А Василий Прокопчук следит за состоянием машин скорой помощи, чтобы нуждающиеся не остались без медицинской помощи.
Читайте также:
«Вздутость, слабость, распад мышц»: Врач рассказала, кому не рекомендуется пить кефир
Генетик Петрова раскрыла, как часто развивается наследственный рак груди
В Подмосковье с января маммографию по самозаписи прошли более 14 тыс. женщин
Лев Каштанов