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В Реутове работает медицинская династия с общим трудовым стажем 80 лет

15 октября 2024, 17:22
Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Медицинская династия, чей общий трудовой стаж насчитывает уже 80 лет, работает в городском округе Реутов.

На благо людей трудятся реаниматолог-анестезиолог стационара №2 Центральной городской клинической больницы города Реутов Иван Прокопчук и его мама — медсестра отделения функциональной диагностики Центральной городской клинической больницы города Реутов Екатерина Прокопчук. Отец семейства Василий Прокопчук тоже связан с медицинской сферой — она работает автослесарем на реутовской подстанции скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что мама Екатерины Прокопчук тоже много лет проработала в здравоохранении — она была медсестрой.



«Общий трудовой стаж у медицинской династии Прокопчук составляет 80 лет. Ежедневно члены семьи вместе делают все возможное, чтобы горожане получали качественную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Екатерина проводит диагностические исследования: делает электрокардиограммы, холтеровское мониторирование, спирографию. Её сын Иван ежедневно спасает людей, в августе этого года он ездил в Курскую область помогать пострадавшим. А Василий Прокопчук следит за состоянием машин скорой помощи, чтобы нуждающиеся не остались без медицинской помощи.

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#реутов
#медицина
#здравоохранение
Диетолог Соломатина объяснила опасность мальтита
15 октября 2024, 17:37

Фото: iStock/stocksnapper

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.
«Мальтит, как и многие другие сахарозаменители, – это многоатомный спирт. Он плохо усваивается нашим организмом и может вызывать в кишечнике повышение осмотического давления и вследствие этого метеоризм. А так как организм пытается от этого избавиться, возникает диарея», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

А врач-эндокринолог Карина Делова уточнила, что болевые и другие неприятные синдромы и ощущения могут возникать при большом объёме потребления этого продукта.

«При больших дозах, более 90 г в сутки, потребления мальтита могут возникнуть жидкий стул и достаточно выраженный болевой синдром в кишечнике. Также он будет перегружать печень при расщеплении. Поэтому во всем хороша рациональность потребления», — отметила в беседе с «Известиями» Делова.

Ранее сообщалось, что десятки человек отравились после того, как съели зефир «Жизель», приобретенный в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».

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#человек
#покупатели
#спирт
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«Вздутость, слабость, распад мышц»: Врач рассказала, кому не рекомендуется пить кефир
Врач Прунцева: спортсмены пьют кефир на ночь, чтобы не произошел распад мышц
15 октября 2024, 16:36

Фото: iStock/Elena Medoks

Кефир считается традиционным напитком русской кухни. В составе напитка — два десятка полезных микроорганизмов: молочнокислые стрептококки, палочки, кислые бактерии и дрожжи. Вместе вещества делают напиток мощным пробиотиком. Однако несколько лет назад пользу кефира стали считать мифом. Так ли это?
Врач-диетолог Тамара Прунцева в беседе с «Радио 1» сообщила, что кефир, безусловно, полезен, потому что в нем содержится большое количество полезных веществ, витаминов групп A,B,C,D. Как любой кисломолочный продукт, он содержит кальций, калий, медь.

Однако, по словам диетолога, есть и противопоказание к употребление этого напитка.

«Для кефира есть противопоказания, например, он не рекомендован детям раннего возраста. Также его нельзя употреблять тем, у кого есть непереносимость лактозы или обострение ЖКТ, потому что в нем много кислотности», — сказала эксперт.

Она добавила, что кефирные монодиеты, которых многие охотно придерживаются, плохо сказываются на здоровье организма.

«Многие сидят на кефирной диете или устраивают себе кефирные разгрузочных дни, но это не может благотворно сказаться на организме. Чаще всего это приводит к вздутию, слабости, утомляемости и другим расстройствам, потому что мы не получаем должного количества белков, жиров и углеводов», — объяснила врач.

Тамара Прунцева рассказала, что иногда кефир прописывается людям с риском развития остеопороза и женщинам в менопаузах для восполнения кальция.

«Иногда спортсмены ночью пьют кефир, потому что он предотвращает распад мышц. Однако кефир не должен составлять основу рациону — это только перекус», — завершила разговор собеседница.

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Генетик Петрова раскрыла, как часто развивается наследственный рак груди
Генетик Петрова: Рак груди развивается наследственно лишь в 10% случаев
15 октября 2024, 14:57

Фото: iStock/Nattakorn Maneerat

Заведующая Центром генетических исследований, кандидат медицинских наук Ирина Петрова заявила, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев.
«Наследственный рак груди развивается в 10% случаев. Чаще всего его причина — поломки в генах BRCA1 и BRCA2. Они участвуют в кодировании белков, устраняющих нарушения в ДНК. Но если в них есть дефекты, гены работают неправильно и в результате развивается опухоль. Ребёнок может получить эти мутации как от папы, так и от мамы с вероятностью 50%», — пояснила в беседе с RT Петрова.

А тем временем в Москве более чем в два раза выросло число исследований для раннего выявления рака молочной железы.

«Благодаря новому стандарту онкологической помощи за последние пять лет мы достигли значительных результатов в диагностике. В 2023 году процент выявления рака молочной железы на ранних стадиях составил 79,1%, что выше показателя 2018 года – 73,2%. Внедрение современных технологий и оборудования также увеличило количество исследований более чем в два раза», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявлял, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.

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#онкология
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В Подмосковье с января маммографию по самозаписи прошли более 14 тыс. женщин
15 октября 2024, 14:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 14 тысяч жительниц Московской области прошли маммографическое исследование по самозаписи с начала текущего года, самостоятельно записаться на это обследование могут женщины старше 40 лет, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Мы не перестаем призывать женщин старше 40 лет проходить маммографию, тем более что записаться можно самостоятельно. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 14 тыс. женщин», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что у 1,3 тыс. из 14 тысяч обследованных женщин были выявлены патологические изменения тканей. Пациенток направили в Центры амбулаторной онкологической помощи, чтобы уточнить диагноз и начать лечение.

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В лёгких подростка из Подмосковья нашли гигантскую кисту с паразитами

«Очень сладко и жирно»: диетолог Пичугина раскрыла правду о ЗОЖных снеках

В Детском центре им. Рошаля спасли новорождённого с критическим пороком сердца
#минздрав мо
#диагностика
#онкология
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В лёгких подростка из Подмосковья нашли гигантскую кисту с паразитами
15 октября 2024, 13:33

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Паразитарную кисту размером с голову новорождённого обнаружили в правом лёгком у 17-летнего пациента врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Пациент поступил в клинику с жалобами на кашель, слабость, высокую температуру и боль в правой части грудной клетки. Диагностика выявила огромную паразитарную кисту, образовавшуюся из-за попавшего в организм гельминта — эхинококка.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

«После подтверждения диагноза мы приняли решение провести операцию. В нашем отделении накоплен большой опыт хирургического лечения такой патологии малоинвазивными способами — через несколько проколов. Такая щадящая операция существенно уменьшает травматичность вмешательства и сроки реабилитации. Операция прошла успешно», — рассказал завотделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов.
Сейчас подростка уже выписали домой.

Отмечается, что заразиться эхинококком человек может от животного. Яйца паразита не видны невооружённым взглядом и могут попасть в организм через немытые руки. Эхинококковая киста может локализоваться в разных частях организма и некоторое время не давать никаких симптомов. Кроме того, патология может «маскироваться» под другие заболевания.

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#минздрав мо
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«Очень сладко и жирно»: диетолог Пичугина раскрыла правду о ЗОЖных снеках
Диетолог Пичугина: в состав некоторых ЗОЖных батончиков входит сахар
15 октября 2024, 13:08

Фото: iStock/Dash_med

Для людей, придерживающихся здорового образа жизни, сейчас выпускают много разнообразных снеков, включая батончики, мюсли и прочее. Однако польза от таких продуктов может быть весьма сомнительной. Об этом предупредила главный врач-диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«В состав некоторых ЗОЖных батончиков входит сахар, пальмовое масло и другие неполезные ингредиенты. Это очень жирно и сладко», — сказала диетолог.
Она добавила, что полезный батончик может состоять из злаков, сухофруктов, фруктов или ягод, добавок из семечек или орехов и прочих натуральных компонентов без добавленных сахаров или с их минимальным присутствием.

Диетолог также отметила, что если человек следит за весом, ему нужно контролировать не только количество калорий в снеке, но общее количество углеводов.

«В составе снека должны доминировать «медленные» углеводы. Поэтому предпочтительнее выбирать продукты с минимально обработанными компонентами: цельные, а не измельченные злаки, дробленые или целые семечки и орехи, а не паста из них. Стоит также избегать продуктов с усилителями вкуса, искусственными красителями, ароматизаторами и другими химикатами», — подчеркнула Пичугина.
Важно также качество используемых ингредиентов. Например, снек с кокосовым маслом предпочтительнее продукта с пальмовым маслом.

Для того, чтобы быть уверенным в пользе снеков, диетолог посоветовала готовить их самостоятельно из таких продуктов, как гречка или овсянка, сушёная клюква, курага или чернослив, клубника, миндаль, кедровые орехи и мёд. При этом даже домашние снеки стоит есть в меру, потому что они довольно калорийные.

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#диета
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В Детском центре им. Рошаля спасли новорождённого с критическим пороком сердца
15 октября 2024, 12:41

Фото: iStock/Dash_med

Новорождённого со смертельно опасным пороком сердца — сужением просвета аорты — спасли кардиохирурги красногорского Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Порок сердца у новорождённого заподозрили врачи роддома и обратились в Детский центр им. Рошаля за телемедицинской консультацией. Специалисты подтвердили диагноз, и новорождённого экстренно перевезли в Центр для проведения операции.
«Аорта – самый большой сосуд в организме человека, но у малыша он был меньше шести миллиметров. Мы полностью удалили место сужения аорты и сшили оба здоровых участка аорты между собой. Операция длилась около двух часов и прошла успешно», — рассказал заместитель главврача Центра, главный внештатный детский кардиохирург Московской области Андрей Свободов.
Он добавил, что эта была первая в Подмосковье операция по поводу сужения аорты у новорождённого с такой низкой массой тела: при поступлении малыш вести меньше двух килограммов.

Сейчас младенец восстанавливается после операции под наблюдением врачей Центра.

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#дкц
#младенец
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#сердце
#минздрав мо
#красногорск
#врачи
#хирург
#операция
#медицина
#здравоохранение
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Мурашко анонсировал полный переход на электронные медкарты в России в 2024 году
15 октября 2024, 04:04

Фото: сайт Кремля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что полный переход на электронные медицинские карты будет завершен в 2024 году.
В интервью РИА Новости он отметил, что на данный момент почти все медицинские учреждения уже используют электронные карты, однако в некоторых случаях все еще наблюдается дублирование данных на бумаге.

«К этому году полностью будет завершён. Уже почти все больницы используют, просто иногда дублируют на бумаге», — добавил Мурашко, отвечая на вопросы о сроках завершения перехода.
Министерство здравоохранения проводит системную работу по цифровой трансформации отрасли на протяжении нескольких лет. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», в рамках которого в регионах была создана необходимая базовая инфраструктура.

На сегодняшний день более 65 тысяч медицинских организаций внедрили информационные системы, что позволяет передавать сведения в электронном формате. В частности, 28 тысяч из них — это фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, Минздрав России установил единые требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, включая ведение интегрированной электронной медицинской карты.

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#минздрав
#карты
#инфраструктура
#больницы
#интервью
#новости
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Мясников раскрыл замены ушедшим из России антибиотикам
Мясников: Ушедшие препараты можно заменить лекарствами пенициллинового ряда
14 октября 2024, 19:36

Фото: iStock/Dmytro Khytryi

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил о том, что ушедшие из России антибиотики спокойно поддаются замене препаратами пенициллинового ряда.
«Эритромицин, кларитромицин в части их антибактериального спектра спокойно покрываются препаратами пенициллинового ряда. Такими, как Амоксициллин и другими. То, что не покрывает или устойчиво к амоксициллинам и так далее, прекрасно заменяется доксициклином, не говоря уже о фторхиналона», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

А до этого начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева рассказала об активно проходящей в городе кампании по вакцинации населения от гриппа.

«Кампания по вакцинации от гриппа в этом году проходит в Петербурге очень активно. Так, уже сделали прививки 1 млн 840 тыс. человек. Самый активный район – Приморский. Мы используем все возможности для вакцинации, например, открываем передвижные пункты у станций метро. Планируем, что прививочная кампания завершится к концу ноября», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Соловьева.

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне «Дубна» запустили производство пяти новых уникальных антибиотиков.

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#прививки
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#антибиотики
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#здравоохранение
#вакцинация
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