Полина Гагарина отказалась спеть гимн России перед матчем России и Сербии

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Российская певица Полина Гагарина не сможет исполнить государственный гимн перед началом футбольного матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
Причиной отказа стала невозможность перенести ранее запланированное мероприятие. Еще в ноябре прошлого года Гагарина подписала контракт на выступление в столичном ресторане вечером 21 марта. Недавно она получила приглашение исполнить гимн России перед стартовым свистком игры, однако выяснилось, что эти мероприятия невозможно совместить по времени.
Организаторы попытались скорректировать расписание, чтобы Гагарина могла выступить и на матче, и на корпоративе, однако заказчики корпоративного мероприятия отказались идти на уступки и пригрозили применением штрафных санкций по договору.
Поэтому певице пришлось отказаться от выступления на стадионе «Динамо». Организаторы матча срочно ищут замену певице, но пока неизвестно, кто удостоится чести исполнить гимн России.
«Московский комсомолец» обратился к музыкальному критику Сергею Соседову, задав тот же вопрос. Соседов заметил, что гимн могла бы отлично исполнить Лариса Долина. Заменить артистку также могли бы Анастасия Макеева или Анастасия Спиридонова. Критик сказал, что любая певица, работавшая в жанре «мюзикл», сможет заменить Полину Гагарину.
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Организаторы попытались скорректировать расписание, чтобы Гагарина могла выступить и на матче, и на корпоративе, однако заказчики корпоративного мероприятия отказались идти на уступки и пригрозили применением штрафных санкций по договору.
«Московский комсомолец» обратился к музыкальному критику Сергею Соседову, задав тот же вопрос. Соседов заметил, что гимн могла бы отлично исполнить Лариса Долина. Заменить артистку также могли бы Анастасия Макеева или Анастасия Спиридонова. Критик сказал, что любая певица, работавшая в жанре «мюзикл», сможет заменить Полину Гагарину.
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Сергей Калугин