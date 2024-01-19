Певица Анна Asti сбежала из России после «голой вечеринки»

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Певица Анна Asti с мужем покинули Россию после вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, отменив все свои концерты. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
По данным издания, цены на корпоративы исполнительницы рухнули. До скандального мероприятия стоимость выступления доходила до десяти миллионов рублей, после цена снизилась до семи. Райдер певицы тоже изменился — 600 тысяч рублей, 500 тысяч из которых на свет и звук, остальные 100 тысяч на всю команду исполнительницы.
Скандальная вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. По дресс-коду гости должны были явиться в полуобнаженном виде. Среди гостей оказались популярные фигуры, такие как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и принимавшие в нем участие знаменитой подверглись критике. Сама Ивлеева и ряд других артистов извинились за участие в вечеринке.
Ранее стало известно, что в Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Американский двойник Киркорова заявил, что сделает кавер на песни артиста
Во Владивостоке власти рекомендовали отменить концерт Дианы Арбениной
Бывший сосед Брэда Питта рассказал неприглядный секрет о гигиене актёра
Скандальная вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. По дресс-коду гости должны были явиться в полуобнаженном виде. Среди гостей оказались популярные фигуры, такие как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и принимавшие в нем участие знаменитой подверглись критике. Сама Ивлеева и ряд других артистов извинились за участие в вечеринке.
Читайте также:
Американский двойник Киркорова заявил, что сделает кавер на песни артиста
Во Владивостоке власти рекомендовали отменить концерт Дианы Арбениной
Бывший сосед Брэда Питта рассказал неприглядный секрет о гигиене актёра
Алина Юрчак