Politico: прокуратура ЕС занялась расследованием в отношении главы ЕК о закупках вакцин

Фото: РИА Новости/Стрингер
Высшие европейские прокуроры продолжат расследование дела о переговорах по вакцинам между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором фармацевтической компании Pfizer вместо коллег из Бельгии, передает Politico.
Официальные обвинения Урсуле фон дер Ляйен еще не были предъявлены. Уточняется, что исковое заявление подал представитель бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Балдан. По его словам, глава ЕК в частной переписке вела переговоры с главой Pfizer о закупке вакцин для Европейского союза, после чего удалила переписку.
Читайте также:
Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о России
Трамп раскритиковал Израиль за войну в Газе
Глава МИД Армении ответил на вопрос о разрыве отношений с Россией
Екатерина Коршунова