Трамп раскритиковал Израиль за войну в Газе

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия между ХАМАС и ЦАХАЛ пора заканчивать. Об этом сообщает РИА Новости.
От ударов ЦАХАЛ в Газе погибли 32,5 тысячи человек, передает региональный Минздрав. Около 75 тысяч человек ранены. По информации источника, есть угроза голода для палестинцев.
Трамп порекомендовал Израилю быть крайне осторожным из-за риска потерять мировую поддержку. Отмечается, что бывший американский лидер сильно недоволен поведением нынешнего правительства Штатов в отношении войны на Ближнем Востоке.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство утвердило оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Трамп порекомендовал Израилю быть крайне осторожным из-за риска потерять мировую поддержку. Отмечается, что бывший американский лидер сильно недоволен поведением нынешнего правительства Штатов в отношении войны на Ближнем Востоке.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова