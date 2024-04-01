Глава МИД Армении ответил на вопрос о разрыве отношений с Россией

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что разрыв дипломатических отношений Еревана и Москвы маловероятен. Об этом сообщает Todos Noticias.
По словам Мирзояна, существующие проблемы между государствами невозможно скрыть. Напрямую говорить о возможном разрыве дипломат отказался, ссылаясь на связи в торговле и безопасности. Министр отметил, что на сегодняшний день у Армении и РФ разные мысли.
Мирзоян добавил, что Ереван рассчитывает на выполнение Москвой обязательств по поддержанию безопасности и территориальной целостности.
Ранее министр сообщил, что Армения стремится углублять отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, которые являются основными партнерами страны.
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Мирзоян добавил, что Ереван рассчитывает на выполнение Москвой обязательств по поддержанию безопасности и территориальной целостности.
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Екатерина Коршунова