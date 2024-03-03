Politico: В ЕК оценили риски остановки транзита российского газа через Украину

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В Европейской комиссии оценили риски приостановки поставок российского газа через Украину и пришли к выводу, что это приведёт к «наихудшему сценарию» для стран, зависящих от российского сырья, об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ ЕК.
«ЕС скоро потеряет около 5 процентов своего общего импорта газа. Если эта потеря будет сопровождаться длительным похолоданием, это может создать наихудший сценарий для стран, зависящих от транзита газа через Украину», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В документе также указано, что приостановка транзита российского сырья через Украину приведёт к подорожанию стоимости его транспортировки и его хранению, что нанесёт большой ущерб бюджету тех европейских стран, которые крайне сильно зависят от этих поставок.
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