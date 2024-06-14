Полицейские Запорожья выявили 99 нарушений миграционного законодательства

На три балла оценивается загруженность дорог Московской области автомобилями по состоянию на утро пятницы, 14 июня, при этом на трёх федеральных трассах и семи шоссе отмечаются сложности с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.