Полицейские Запорожья выявили 99 нарушений миграционного законодательства

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Правоохранители Запорожской области провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. В ходе оперативно-профилактических мероприятий было выявлено 99 различных нарушений в этой сфере.
Сотрудники областного ГУ МВД России совместно с представителями областного управления ФСБ РФ, Следственного комитета и при силовой поддержке Росгвардии провели проверку крупных строительных и торговых объектов, а также места компактного проживания иностранных граждан, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В ходе рейдов были выявлены 99 случаев административных правонарушений миграционного законодательства. Среди них нарушения мигрантами правил въезда в Россию и пребывания в стране. Также проверяются факты фиктивной постановки на миграционный учёт и использования мигрантами заведомо поддельных официальных документов.
По фактам нарушений судебными органами вынесено 51 решение о выдворении иностранных граждан за пределы РФ. Наложено административных штрафов на сумму 185 тысяч рублей. В одном случае принято решение о запрете въезда иностранцу на территорию России.
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В ходе рейдов были выявлены 99 случаев административных правонарушений миграционного законодательства. Среди них нарушения мигрантами правил въезда в Россию и пребывания в стране. Также проверяются факты фиктивной постановки на миграционный учёт и использования мигрантами заведомо поддельных официальных документов.
По фактам нарушений судебными органами вынесено 51 решение о выдворении иностранных граждан за пределы РФ. Наложено административных штрафов на сумму 185 тысяч рублей. В одном случае принято решение о запрете въезда иностранцу на территорию России.
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Александр Бойцов