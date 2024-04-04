Член СПЧ Кабанов выступил за ужесточение миграционного контроля

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Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что в России необходимо ужесточить миграционный контроль в отношении приезжающих на заработки мигрантов.
«Приезд мигрантов должен быть только целевой — под конкретного работодателя, на конкретный срок. Никакие семьи не должны приезжать. Пребывание должно быть подконтрольно. В частности, такие предложения подготовлены. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки мы увидим, что они начнут реализовываться в рамках закона», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кабанов.
Он также заявил о начале законодательной работы в отношении борьбы с этническими анклавами.
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