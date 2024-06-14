В Котельниках выявили нелегальных мигрантов и незаконную организацию мусульман

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по выявлению нелегальной миграции провели в городском округе Котельники, в ходе него были обнаружены 16 нарушителей, кроме того, обнаружился подлог при оформлении местной религиозной организации, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда в отношении 16 мигрантов были составлены протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.Был также задержан 44-летний житель Москвы по подозрению в незаконном создании юридического лица: есть информация, что он использовал поддельные документы при оформлении государственной регистрации религиозной организации мусульман в Котельниках. Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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