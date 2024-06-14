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В Котельниках выявили нелегальных мигрантов и незаконную организацию мусульман

14 июня 2024, 09:23

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Рейд по выявлению нелегальной миграции провели в городском округе Котельники, в ходе него были обнаружены 16 нарушителей, кроме того, обнаружился подлог при оформлении местной религиозной организации, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.


«В ходе рейда в отношении 16 мигрантов были составлены протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Был также задержан 44-летний житель Москвы по подозрению в незаконном создании юридического лица: есть информация, что он использовал поддельные документы при оформлении государственной регистрации религиозной организации мусульман в Котельниках. Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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Дедушка и две внучки погибли во время пожара в Свердловской области
14 июня 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Трагедия произошла в посёлке Кузино Свердловской области. Во время пожара погибли дедушка и две его внучки пяти и семи лет.
Возгорание началось ночью, когда жильцы дома спали, передаёт региональная служба МЧС. Спастись сумела только взрослая женщина. После того, как пожарные справились с огнём, в доме были обнаружены тела дедушки и двух малолетних внучек. Известно, что девочек привезли на лето к дедушке с бабушкой.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности электрической проводки, вызвавшей короткое замыкание. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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#возгорание
#дома
#тела
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Военный суд рассмотрит дело трех сыновей священника о госизмене
Трое сыновей липецкого священника предстанут перед судом по делу о госизмене
14 июня 2024, 06:42

Фото: istock / Zolnierek

Главная военная прокуратура РФ передала в военный суд уголовное дело трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова о государственной измене. Мужчин задержали при попытке незаконного пересечения границы России и Украины — они хотели воевать на стороне украинских войск. Об том пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Расследование в отношении трех братьев Ащеуловых: Алексея, Иоанна и Тимофея уже завершено.

«Каждому из них предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, которая признана террористической», — заявил собеседник издания.
Дело будет рассматривать в открытом режиме, дата предварительных слушаний пока не назначена.

Главу семьи, священника Ащеулова, ранее лишили прихода, так как его уличили в грубом обращении с прихожанами.

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На севере Москвы обрушилась кровля горящего здания
МЧС: у горящего здания бывшего ОКБ Сухого в Москве обрушилась кровля
14 июня 2024, 03:15

Фото: МЧС

У горящего здания на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы обрушилась кровля. Об этом информирует МЧС РФ в Телеграм-канале.
«Произошло обрушение кровли. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями», — сообщили в министерстве.
Площадь пожара достигла 800 «квадратов». На месте задействовали более 70 специалистов и 25 единиц спецтехники.

Пожар разгорелся вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, информации о пострадавших не поступало. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. В настоящее время пожар уже устранён.

Ранее сообщало, что трёхмесячный ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой

#мчс
#пожар
#кровля
#рф
#москва
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Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Рубена Варданяна
РБК: Адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Рубена Варданяна
14 июня 2024, 02:27

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Адвокаты экс-министра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна заявляют, что к нему применяют пытки. Защитники обратились в ООН с жалобами. Об этом они рассказали РБК.
Варданян находится под арестом в Азербайджане, его обвиняют в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.

Правозащитники обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс и рассказали ей, что предприниматель объявил голодовку в апреле, выражая протест против политически мотивированного преследования его и других армянских заключенных. В ответ на это администрация СИЗО перевела Варданяна в карцер.

Как утверждают адвокаты, ему не давали спать, оставляя свет включенным, не разрешали мыться и менять белье, не давали туалетную бумагу, запрещали читать, писать и не допускали к нему адвоката и родственников.

Адвокаты обвиняют Баку в нарушении обязательств по конвенции против пыток и минимальных стандартных правил ООН по обращению с заключенными.

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В Клину провели тренировку на случай масштабного отключения электричества

Двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге

Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой

#предприниматель
#обращения
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#азербайджан
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Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе
Хуситы нанесли удар по украинскому сухогрузу, на судне начался пожар
14 июня 2024, 00:30

Фото: istock / surasak petchang

Йеменские хуситы нанесли удар по грузовому судну Verbena, которое принадлежат Украине. Об этом информирует Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
«Обе ракеты попали в судно Verbena — принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей», — сказано в заявлении ведомства
Уточняется, что корабль поврежден, а на борту возник пожар. Помимо этого, серьезно пострадал один из моряков, он был эвакуирован при помощи воздушного судна, прибывшего с американского крейсера USS Philippine Sea.

До этого корабль пришвартовался в Малайзии и направлялся в Италию с деревянными строительными материалами.

Ночью 13 июня хуситы напали на коммерческое греческое судно в Красном море. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Клину провели тренировку на случай масштабного отключения электричества

Двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге

Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой

#сша
#пожар
#соцсети
#судно
#корабль
#ракеты
#удар
#хуситы
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В Махачкале полиция спасла 14 человек из охваченного штормом моря
13 июня 2024, 23:45

Фото: istock / yuran-78

Правоохранители Махачкалы ведут спасательную операции, доставая людей из моря во время начала шторма. Как сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана в беседе с РИА Новости, уже спасли 14 человек
Вечером 13 июня из-за сильного ливня и грозы все наряды полиции Махачкалы направились на городские пляжи.

«Людям, которые не могли выбраться из моря, им помогали. На эту минуты из воды извлечены 14 человек», – заявила Гариева.
Сейчас спасательные работы продолжаются. Количество людей, которые оказались в море к моменту начала шторма, не известно, добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Италии спасла 85 человек с потерпевшего бедствие парома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



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#пляжи
#мвд
#море
#человек
#операции
#новости
#шторм
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В Клину провели тренировку на случай масштабного отключения электричества
13 июня 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

На базе филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» в Клину провели учения по проверке готовности энергетического и коммунального комплекса Подмосковья к нештатным ситуациям в зимнее время. Они проходили под руководством вице-губернатора – министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
Целью противоаварийной тренировки было отработать взаимодействие при ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов.
«Мы специально сконструировали возникновение чрезвычайной ситуации, чтобы посмотреть, как решать возникающие проблемы, и проанализировать ошибки. Согласно плану учений, из строя вышло несколько подстанций, было обесточено две трети жилых домов, социальные объекты, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Нашим энергетикам потребовалось несколько часов, чтобы в учебном режиме «запитать город по резерву», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

По его словам, сотрудники Минэнерго отправились в город проверить, как ответственные лица справились с ситуацией.
«Сначала приехали в роддом. Там на случай отключения электричества имеется резервный генератор, в ближайшее время будет установлен дополнительный. Если бы были отключены основной питающий центр и ТП, надо было бы переходить на резервный генератор», – отметил вице-губернатор.
Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

Затем приехали в пансионат для пожилых людей и на ВЗУ, от которого зависит снабжение жителей холодной воды. Все выявленные ошибки тут же были исправлены, а готовые решения было решено масштабировать на весь регион. Хромушин пообещал, что подобные тренировки будут регулярно проводиться по всему Подмосковью.

Фото: пресс-служба Миноэнерго МО

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#московская область
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Береговая охрана Италии спасла 85 человек с потерпевшего бедствие парома
У берегов Италии тонул паром, спасатели помогли 85 пассажирам
13 июня 2024, 22:14

Фото: iStock/Wirestock

Итальянская береговая охрана спасла 85 человек с тонущего пассажирского парома в Триестском заливе.
Об этом пишет Marine Insight. По данным издания, все случилось накануне. Паром следовал по своему обычному маршруту между Триестом и Градо.

Инцидент поставил под угрозу жизни порядка 76 пассажиров, пятерых детей и четырех членов экипажа.

В результате спасатели успешно эвакуировали 85 человек. Как сообщили власти, серьезных травм не было и никто не оказался в воде. Причина инцидента остается неизвестной. В настоящее время предпринимаются попытки доставить судно в порт с помощью буксира.

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#италия
#спасение
#охрана
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Двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге
«Фонтанка»: двухлетняя девочка выжила после падения из окна в Петербурге
13 июня 2024, 21:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Выборгском районе Петербурга маленький ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже.
Об этом пишет «Фонтанка». Все случилось в многоэтажке на проспекте Тореза. Двухлетняя девочка выжила. С многочисленными травмами ее госпитализировали в медицинское учреждение.

В больнице у ребенка диагностировали ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Девочку подключили к ИВЛ, сейчас она в реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать с ребенком выпали из окна. Ребенок также находится в реанимации.

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#окно
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