Полковника ФСБ Фролова приговорили к 6 годам колонии и отпустили в зале суда

Фото: iStock/gorodenkoff
Московский гарнизонный военный суд принял решение отправить бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова в колонию на шесть лет за крупные взятки, однако освободил его в зале заседания в связи с отбытием наказания. Об этом сообщает ТАСС.
«Назначить Фролову 6 лет лишения свободы. Основное наказание считать отбытым, меру пресечения отменить, освободить из-под стражи в зале суда», — гласит решение суда.
Фролова обвиняли во взятках, общая сумма которых составила более 87 миллионов рублей. Прокурор требовал для Фролова 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Напомним, Фролов ранее курировал банковский отдел управления «К» ФСБ. Банкиры боялись отзыва лицензии, а полковник обеспечивал им покровительство, за что получал 100-150 тысяч долларов, а после деньги ему платили в евро.
Читайте также:
Замруководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии задержали за взятку
Замминистра обороны РФ Иванову после приговора могут вернуть арестованное имущество
Замгубернатора Кубани Власова задержали при получении взятки
Элина Позднякова