Замминистра обороны РФ Иванову после приговора могут вернуть арестованное имущество

Фото: РИА Новости
Имущество, арестованное у заместителя министра обороны России Тимура Иванова, могут вернуть ему после вынесения приговора суда. Об этом заявил адвокат Эдуард Исецкий в разговоре с ТАСС.
Исецкий заявил, что снять арест с имущества обвиняемого могут при вынесении приговора и после вступления его в законную силу или же после доказательства отсутствия сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.
Юрист отметил, что по делу могут также арестовать имущество третьих лиц, в частности, жены, родственников или знакомых фигуранта дела. При аресте имущества третьих лиц суд должен продлевать его каждые 3 месяца.
Он также напомнил, что пока имущество находится под арестом, обвиняемый не может его продать или подарить.
Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 23 апреля. Защита просит заменить ему меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. В настоящее время экс-замминистра находится в СИЗО «Лефортово». Там он будет находится до 23 июня по решению суда.
Читайте также:
Стало известно, как работал пул Пригожина в день мятежа
Психолог Наумова раскрыла, как выстроить доверительные отношения с ребёнком
«Мисс Болгария» с украинскими корнями лишили титула
Юрист отметил, что по делу могут также арестовать имущество третьих лиц, в частности, жены, родственников или знакомых фигуранта дела. При аресте имущества третьих лиц суд должен продлевать его каждые 3 месяца.
Он также напомнил, что пока имущество находится под арестом, обвиняемый не может его продать или подарить.
Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 23 апреля. Защита просит заменить ему меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. В настоящее время экс-замминистра находится в СИЗО «Лефортово». Там он будет находится до 23 июня по решению суда.
Читайте также:
Стало известно, как работал пул Пригожина в день мятежа
Психолог Наумова раскрыла, как выстроить доверительные отношения с ребёнком
«Мисс Болгария» с украинскими корнями лишили титула
Алина Юрчак