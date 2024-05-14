Замруководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии задержали за взятку

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Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбудили в отношении заместителя директора управления дорожного хозяйства Башкирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное в отношении 40-летнего заместителя директора ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере)», — указано в сообщении.
Отмечается, что он получил взятку от учредителя компании-контрагента за оказание содействия в заключении госконтрактов. Её общая сумма составила 2,9 млн руб. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
Ранее сообщалось, что задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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