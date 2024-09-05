Полпред президента Трутнев предложил сменить разработчика самолета «Байкал»

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил сменить разработчика самолета «Байкал», который должен был использоваться вместо устаревшего Ан-2, так как Уральский завод гражданской авиации затягивает сроки создания машины. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом Трутнев отреагировал на недовольство Путина тем, что сроки по «Байкалу» постоянно сдвигаются вправо.