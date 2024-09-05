Полпред президента Трутнев предложил сменить разработчика самолета «Байкал»

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Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил сменить разработчика самолета «Байкал», который должен был использоваться вместо устаревшего Ан-2, так как Уральский завод гражданской авиации затягивает сроки создания машины. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом Трутнев отреагировал на недовольство Путина тем, что сроки по «Байкалу» постоянно сдвигаются вправо.
Первый вице-премьер Денис Мантуров после возмущения президента объяснял, что раньше для самолета хотели использовать иностранный двигатель и винт, но после 2022 года взаимодействие с поставщиками остановилось. По его данным, сейчас у России нет своего двигателя, его испытания хотят начать в 2026 году.
Ранее сообщалось, что стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей.
Цена самолета менялась неоднократно. Так в 2023 году вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что цена базовой модели возросла до 178 млн рублей. ВЭБ предложил ряд мер для снижения эксплуатационных расходов, включая субсидии на топливо и лизинговые платежи.
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Ранее сообщалось, что стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей.
Цена самолета менялась неоднократно. Так в 2023 году вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что цена базовой модели возросла до 178 млн рублей. ВЭБ предложил ряд мер для снижения эксплуатационных расходов, включая субсидии на топливо и лизинговые платежи.
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Данил Пономарев