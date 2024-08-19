Самолет, который должен заменить «кукурузник», обойдется втрое дороже

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Стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей. Информация появилась в письме Государственной транспортной лизинговой компании потенциальным эксплуатантам, сообщает РБК.
Стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей. Информация появилась в письме Государственной транспортной лизинговой компании потенциальным эксплуатантам, сообщает РБК.
Согласно письму, стоимость «Байкала» будет расти на 4% ежегодно и к 2032 году достигнет 587 млн рублей. Производитель отказался комментировать цены на «Байкал».
Цена самолета менялась неоднократно. Так в 2023 году вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что цена базовой модели возросла до 178 млн рублей. ВЭБ предложил ряд мер для снижения эксплуатационных расходов, включая субсидии на топливо и лизинговые платежи.
Сейчас конструкторы меняют иностранные комплектующие на российские аналоги, чтобы адаптировать самолет для эксплуатации в условиях Дальнего Востока.
Всего намерены закупить самолеты ЛМС-901 «Байкал», ЛМС-192 «Освей» и ТВРС-44 «Ладога», которые передадут в лизинг российским авиакомпаниям.
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Согласно письму, стоимость «Байкала» будет расти на 4% ежегодно и к 2032 году достигнет 587 млн рублей. Производитель отказался комментировать цены на «Байкал».
Цена самолета менялась неоднократно. Так в 2023 году вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что цена базовой модели возросла до 178 млн рублей. ВЭБ предложил ряд мер для снижения эксплуатационных расходов, включая субсидии на топливо и лизинговые платежи.
Сейчас конструкторы меняют иностранные комплектующие на российские аналоги, чтобы адаптировать самолет для эксплуатации в условиях Дальнего Востока.
Всего намерены закупить самолеты ЛМС-901 «Байкал», ЛМС-192 «Освей» и ТВРС-44 «Ладога», которые передадут в лизинг российским авиакомпаниям.
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Лия Мурадьян