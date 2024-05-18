В России возрастёт производство самолётов МС-21

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С 2029 года объём производства самолётов МС-21 возрастёт до 72 единиц в год, об этом сообщается опубликованном на сайте правовых актов распоряжении российского правительства.
«Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году», — уточняется в обнародованном документе.
С 2026 года начнётся поставка SSJ-New в размере 20 единиц в год. Также ожидается большой объем поставок малоразмерных самолетов, таких как «Ладога», «Освей», «Байкал».
Напомним, ранее громкая история с посадкой пассажирского самолёта в кукурузное поле получила новый виток. Пилотировавший самолёт сотрудник уволился из авиакомпании по собственному желанию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева