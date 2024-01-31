Пользователи онлайн-кинотеатров активно отдают деньги за российские сериалы

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Российские зрители стали заметно активнее оформлять подписки на различные видеосервисы. За последние шесть месяцев их количество возросло почти на четверть, причём в топе отечественные фильмы и сериалы.
Согласно исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, данные которого имеются в распоряжении издания, на конец 2023 года количество подписок на российские онлайн-кинотеатры достигло рекордного показателя — 45,2 миллиона. Шестью месяцами ранее эта цифра составляла 36,7 миллиона, что свидетельствует о росте более чем на 23%.
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Александр Бойцов