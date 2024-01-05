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Пользователей онлайн-кинотеатров подписывают на «инфоцыган» без их ведома

05 января 2024, 10:21
Фото: istockphoto/gpetric

Фото: istockphoto/gpetric

Эксперты сообщают о росте случаев мошенничества, которые происходят с пользователями онлайн-кинотеатров.
РБК сообщает, что при попытке оплатить промоподписку на сервис на стороннем сайте пользователя оформляют покупку курса от «инфоцыган».

В появившееся окно невнимательный пользователь заносит свои данные, потом оплачивает символическую стоимость промоподписки в 1 рублей, но вместо онлайн-кинотеатра оказывается подписан на коучей.


С данным видом мошенничества столкнулись пользователи, которые желали подписаться на «Иви». Часть пользователей потом пришли к онлайн-кинотеатру с претензиями.

По словам представителя «Иви», мошеннических способов в отношении разных сервисов существует много.

«Мы стараемся оперативно реагировать на все подобные действия и бороться с ними, блокируя ресурсы, вмешивающиеся в работу платформы и вредящие нашим пользователям», —сказал он.
Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина рассказала, что эта схема мошенничества не нова, но сейчас широко распространилась.

В сентябре мошеннических ресурсов, касающихся онлайн-кинотеатров, было 17. К ноябрю это число возросло до 96. В декабре зафиксировали 78 таких сайтов.

Мошенники предлагают подписаться на онлайн-кинотеатр за символическую сумму, а фактическая стоимость снимается с карты спустя время, а затем каждый месяц.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами рекомендовано пользоваться только официальными ресурсами онлайн-кинотеатров.

Ранее сообщалось, что полиция в Аргентине задержала Людмилу Авдохину, россиянку, преследуемую на родине по обвинениям в мошенничестве на сумму в 100 миллионов рублей. Сообщение об этом появилось в газете La Nacion.

Суд в ближайшее время рассмотрит ее дело и примет решение о возможной экстрадиции в Россию.

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#кинотеатры
#мошенники
#мошенничество
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45 лет назад в СССР задержали банду Дедов Морозов, которые угощали клофелином
05 января 2024, 09:47

Фото: IStock/Galina Tcarkova

Дед Мороз и Снегурочка являлись преступниками, которые приходили в зажиточные семьи, показывали детям спектакль, раздавали подарки, а взрослых угощали алкоголем, куда добавляли снотворное. А потом грабили дом.
РИА Новости пишет, что в декабре 1978 года в квартиру директора универмага Андрея Барсукова пришли Дед Мороз и Снегурочка поздравить его 5-летнего сына с наступающим Новым годом. После вручения подарков детям сказочные персонажи вытащили из мешка бутылку коньяка и налили по рюмке коньяка.

Спустя пару минут Барсуков с женой испытали легкое головокружение и уснули. Снегурочка сказала мальчику, что родители устали, предложив сыграть в прятки. Пока мальчик прятался под кроватью, Дед Мороз и Снегурочка вынесли из квартиры деньги. Экспертиза определила, что в алкоголь был добавлен клофелин.

Грабителей разыскивала милиция, но никого не удалось задержать. Потерпевший вспомнил, что на пальцах Деда Мороза синие наколки.

В ЦК КПСС расследование было взято на особый контроль.

Спустя несколько дней один из сотрудников аппарата партии тоже стал жертвой ограбления. В этот раз грабители использовали охотничий обрез. Пока Дед Мороз угрожал хозяину прицелом. Снегурочка собирала в сумку ценные вещи. После чего бандиты крепко связали партийного работника и ушли.

Преступления продолжились и в следующие 10 дней. Жертвами были люди состоятельные: фарцовщики, чиновники, главврач одной из горбольниц.

Оперативники обратили внимание на то, что грабежи случились в одном районе. Все потерпевшие отводили детей в один детский сад.
Возможно, наводку на богатые квартиры давал кто-то из сотрудников садика. Когда правоохранители выходили из садика, заметили стенд с фотографиями. На одной из них улыбался Дед Мороз, на пальцах которого виднелись тюремные татуировки.

Сказочный персонаж оказался сожителем воспитательницы Оксаны Варанец, которую уволили год назад за кражу продуктов. Мужчина он учился на актера. Вот его и привлекали поучаствовать в различных праздничных мероприятиях.

Евгений Кривошеев был известен в криминальных кругах под кличкой Артист. Во время учебы в Горьковском театральном училище подавал большие надежды, но характер не дал закончить вуз и построить карьеру. После того, как его отчислили, парень оказался за решеткой на 9 лет.

С Варанец познакомился уже после освобождения. У них родился сын, Несостоявшийся актер придумал хитрый план для обогащения.
Задержать их случайно помог сам Кривошеев.

Вечером 29 декабря он шёл после очередного налета и увидел во дворе плачущего мальчика. Он поссорился с родителями и не хотел возвращаться домой. Тогда дед Мороз вытащил из мешка игрушечную железную дорогу и сделал подарок, который чуть позже насторожил семью мальчика.

Отец обратился к милиционерам. Под видом соцработников правоохранители обходили квартиры в близлежащих домах. И на пороге одной из квартир встретили Оксану Варанец. Дед Мороз находился в квартире. Дуэт задержали на месте.
Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии, а женщину-к 4.

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#новый год
#дед мороз
#происшествие
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«Известия»: Число жертв землетрясений в Японии выросло до 91 человека
05 января 2024, 04:03

Фото: iStock/Eymen_Uzunkok

Число жертв минувших землетрясений в Японии насчитывает. Об этом 5 января пишет газета «Известия» со ссылкой на данные региональных властей.
Более 250 жителей получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы также не могут установить местонахождение 179 человек.

Напомним, что в первый день нового года на западе Японии началась серия сильных землетрясений, причем самое сильное из них имело магнитуду 7,6. Этот сейсмический разряд получил название «Землетрясение на полуострове Ното».

Ощущения от толчков были замечены также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это было наиболее мощное землетрясение для северного региона Хонсю с 1885 года.

А 3 января в префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров под водой, и предупреждений о возможном цунами не поступало.

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#землетрясение
#погибшие
#япония
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24 человека пострадало при столкновении двух поездов метро в Манхэттене
05 января 2024, 01:47

Фото: iStock/spacedrone808

24 человека получили легкие травмы при столкновении поездов в метро Манхэттена и были доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы пожарной службы Нью-Йорка Йена Свордса.
Сообщается, что рабочий поезд был занят сменой путей, когда в него врезался пассажирский, в результате чего он сошел с рельсов.

Серьёзных травм ни у кого из пострадавших зафиксировано не было. Движение поездов на время было остановлено.

Напомним, ранее серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.

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#пострадавшие
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#поезда
#нью-йорк
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МО РФ: За один час 5 января было сбито 37 беспилотников ВСУ над Крымом и Кубанью
05 января 2024, 01:29

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Дежурные средства ПВО России за один час 5 января уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Крымом и один над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны РФ.
4 января украинские военные произвели массированную атаку на Севастополь. В регионе была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО.

Также российское военное ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских ракет РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. В результате есть двое пострадавших мужчин с осколочными ранениями: у одного мужчины рана предплечья, у второго — голени. Имеются повреждения жилых домов, пострадали около 30 автомобилей.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#всу
#крым
#краснодарский край
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Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбито 10 ракет РСЗО «Ольха»
05 января 2024, 00:27

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, в результате есть двое пострадавших мужчин с осколочными ранениями: у одного мужчины рана предплечья, у второго — голени. Их доставляют в городскую больницу.

Также есть повреждения жилых домов. Пострадали около 30 автомобилей.

Ранее корреспондент SHOT сообщал о как минимум шести взрывах в небе над Белгородом и запущенной сирене ракетной опасности. Власти призывали жителей города укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице спуститься в укрытие.

4 января украинские военные произвели массированную атаку на Севастополь. В регионе была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО. Позднее в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении 10 украинских ракет над всей территорией Республики Крым.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#белгород
#пострадавшие
#ракета
#украина
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В Подольске на территории котельной патронного завода обнаружили три утечки
Глава Подольска Артамонов сообщил об утечках на Климовском патронном заводе
05 января 2024, 00:06

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Сразу три утечки обнаружены на территории котельной Климовского специализированного патронного завода в Подольске, экстренные службы начнут их ликвидацию в ближайшие два часа. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава города Григорий Артамонов.
По его словам, для поддержания тепла доставят около 10 тепловых пушек. Кроме того, ведётся наблюдение за температурным режимом в ОСП №5 Подольской областной клинической больницы.

Ранее Telegram-канал BRIEF написал о том, что в Москве и Подмосковье фиксируется критический уровень аварий электроснабжения и аварий теплосетей. Аналогичная ситуация отмечается в Тульской и Владимирской областях. Накануне сразу три района Москвы остались без электричества и отопления в 25-градусный мороз. Жители Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщали об отключении электричества, отопления и воды.

Морозы в Московском регионе окрепли почти до -32°С, сообщили в Гидрометцентре России. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, что нынешняя неделя является очень холодной для Москвы и Московской области.

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#теплоснабжение
#котельная
#подольск
#григорий артамонов
#московская область
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SHOT: В Белгороде прозвучало минимум шесть взрывов, объявлена ракетная опасность
04 января 2024, 23:47

Фото: iStock/dk_photos

Как минимум шесть взрывов прогремело в Белгороде, сообщает корреспондент Telegram-канала SHOT. Над городом сейчас звучат сирены воздушной тревоги, объявлена ракетная опасность.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

По данным Mash, один из снарядов попал в жилой двор и повредил автомобили. Также есть повреждения зданий.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.


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#белгород
#взрывы
#пво
#ракета
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ИГИЛ* взяло на себя ответственность за теракт в Иране
Reuters: ИГ* взяло ответственность за теракты в Иране
04 января 2024, 20:41

Фото: iStock/zabelin

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в Иране. Об этом пишет агентство Reuters.
Накануне в иранском городе произошёл взрыв около кладбища, на котором похоронен генерал КСИР Касем Сулейман. Теракт был осуществлён в день годовщины со дня смерти военного деятеля. В результате происшествия погибли более 100 человек, порядка 200 ранены.

Отмечается, что 4 января группировка ИГИЛ* заявила о том, что берёт на себя ответственность за два взрыва на кладбища.

4 января объявлено днём траура на всей территории Ирана.

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При взрыве у кладбища с могилой Сулемани в Иране пострадали 188 человек

*организация признала террористической и запрещена на территории России
#иран
#теракт
#взрыв
#происшествия
#кладбище
#террористы
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В Нижнем Новгороде мужчина сжёг машину, пытаясь отогреть замёрзший двигатель горелкой
В Нижнем Новгороде мужчина лишился машины, пытаясь отогреть двигатель горелкой
04 января 2024, 19:33

Фото: iStock/MukundaDe

В Нижнем Новгороде мужчина пытался отогреть замёрзший двигатель своего автомобиля паяльной лампой, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что водитель не смог самостоятельно потушить загоревшийся автомобиль, поэтому вызвал пожарных. Когда они прибыли на место, моторных отсек уже практически выгорел.

В результате пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади в 1 кв.м. Но автомобиль настолько сильно был повреждён, что уже не подлежит восстановлению.

Также уточняется, что у водителя не было огнетушителя, который по правилам всегда должен храниться в автомобиле. Из-за этого у него возникли проблемы с оперативным тушением огня.

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#пожар
#автомобиль
#водитель
#нижний новгород
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