Пользователей онлайн-кинотеатров подписывают на «инфоцыган» без их ведома

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Эксперты сообщают о росте случаев мошенничества, которые происходят с пользователями онлайн-кинотеатров.
РБК сообщает, что при попытке оплатить промоподписку на сервис на стороннем сайте пользователя оформляют покупку курса от «инфоцыган».
В появившееся окно невнимательный пользователь заносит свои данные, потом оплачивает символическую стоимость промоподписки в 1 рублей, но вместо онлайн-кинотеатра оказывается подписан на коучей.
С данным видом мошенничества столкнулись пользователи, которые желали подписаться на «Иви». Часть пользователей потом пришли к онлайн-кинотеатру с претензиями.
По словам представителя «Иви», мошеннических способов в отношении разных сервисов существует много.
В сентябре мошеннических ресурсов, касающихся онлайн-кинотеатров, было 17. К ноябрю это число возросло до 96. В декабре зафиксировали 78 таких сайтов.
Мошенники предлагают подписаться на онлайн-кинотеатр за символическую сумму, а фактическая стоимость снимается с карты спустя время, а затем каждый месяц.
Чтобы не столкнуться с такими проблемами рекомендовано пользоваться только официальными ресурсами онлайн-кинотеатров.
Ранее сообщалось, что полиция в Аргентине задержала Людмилу Авдохину, россиянку, преследуемую на родине по обвинениям в мошенничестве на сумму в 100 миллионов рублей. Сообщение об этом появилось в газете La Nacion.
Суд в ближайшее время рассмотрит ее дело и примет решение о возможной экстрадиции в Россию.
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В появившееся окно невнимательный пользователь заносит свои данные, потом оплачивает символическую стоимость промоподписки в 1 рублей, но вместо онлайн-кинотеатра оказывается подписан на коучей.
По словам представителя «Иви», мошеннических способов в отношении разных сервисов существует много.
«Мы стараемся оперативно реагировать на все подобные действия и бороться с ними, блокируя ресурсы, вмешивающиеся в работу платформы и вредящие нашим пользователям», —сказал он.Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина рассказала, что эта схема мошенничества не нова, но сейчас широко распространилась.
В сентябре мошеннических ресурсов, касающихся онлайн-кинотеатров, было 17. К ноябрю это число возросло до 96. В декабре зафиксировали 78 таких сайтов.
Мошенники предлагают подписаться на онлайн-кинотеатр за символическую сумму, а фактическая стоимость снимается с карты спустя время, а затем каждый месяц.
Чтобы не столкнуться с такими проблемами рекомендовано пользоваться только официальными ресурсами онлайн-кинотеатров.
Ранее сообщалось, что полиция в Аргентине задержала Людмилу Авдохину, россиянку, преследуемую на родине по обвинениям в мошенничестве на сумму в 100 миллионов рублей. Сообщение об этом появилось в газете La Nacion.
Суд в ближайшее время рассмотрит ее дело и примет решение о возможной экстрадиции в Россию.
Читайте также:
В Аргентине задержана разыскиваемая за мошенничество россиянка
В Саратове мошенник обманул свыше 100 человек
В Хабаровске риэлтора приговорили к пяти годам колонии за хищение денег клиентов
Мария Фирсова