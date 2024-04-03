Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp по всему миру

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Популярный мессенджер WhatsApp 3 апреля работает с большими сбоями. Об этом размещена информация на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Пользователи по всему миру сегодня оставляют сотни тысяч жалоб на работу ряда сервисов Meta*. Помимо WhatsApp с перебоями работают Facebook и Instagram.
Наибольшее количество жалоб зафиксировано из Великобритании и США. На странице пресс-службы WhatsApp сообщили, что ведется мониторинг причин сбоя и его устранение.
Во вторник, 2 апреля, на массовые проблемы в работе жаловались пользователи мессенджера Телеграм. Самая распространённая неполадка была связана с отправкой аудио и медиафайлов.
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Наибольшее количество жалоб зафиксировано из Великобритании и США. На странице пресс-службы WhatsApp сообщили, что ведется мониторинг причин сбоя и его устранение.
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Мария Федоровцева