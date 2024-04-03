Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp по всему миру

Международный аэропорт Шереметьево по итогам прошлого года стал лауреатом Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева «Крылья России». Он добился победы в номинации «Аэропорт года», сообщили в пресс-служба администрации городского округе Химки, на территории которого расположена воздушная гавань.