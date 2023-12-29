Телеграм-канал 112 сообщил об обнаружении в Видном тела отца журналиста Легойды

Боец ММА Рустам Абдурапов заключен под стражу предварительно до 26 января. Такая мера пресечения избрана 35-летнему спортсмену за то, что на парковке в посёлке Бугры Ленинградской области он после сделанного замечания напал на мужчину и женщину с грудным младенцем на руках.