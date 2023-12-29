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Телеграм-канал 112 сообщил об обнаружении в Видном тела отца журналиста Легойды

29 декабря 2023, 20:45
Фото: Istockphoto / Ajax9

Фото: Istockphoto / Ajax9

В подмосковном Видном обнаружили тело отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойды. Об этом пишет телеграм-канал 112.
«Тело нашли в овраге у дороги. Смерть может носить криминальный характер. По предварительной версии следствия, Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Возможно, он стал жертвой преступления днём, когда гулял с внуком», – говорится в публикации.
На месте предполагаемого убийства работают следователи.


Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.

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#московская область
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Уголовное дело открыли после обнаружения в Подмосковье тела отца журналиста Легойды
29 декабря 2023, 21:29

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения в Подмосковье тела 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Как рассказал собеседник агентства, на теле погибшего зафиксировали колото-резаные раны.

О том, что в Видном нашли погибшего отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойды, написал телеграм-канал 112.
«Тело обнаружили в овраге у дороги. Смерть может носить криминальный характер. По предварительной версии следствия, Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Возможно, он стал жертвой преступления днём, когда гулял с внуком», – говорится в публикации.
Позже эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе областного Главного следственного управления СКР.

На месте предполагаемого убийства работают следователи. Предполагаемого преступника ищут.

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Телеграм-канал 112 сообщил об обнаружении в Видном тела отца журналиста Легойды

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#московская область
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На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП
29 декабря 2023, 21:16

Фото: Istockphoto / z1b

На автотрассе в Подмосковье столкнулись четыре машины. Об аварии сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло в пятницу около 19:20. На 32-м км автодороги М-2 произошло попутное столкновение четырёх транспортных средств. Пострадавших нет», – сказали ТАСС в подмосковном главке МВД.
В правоохранительных органах агентству уточнили, что в аварию попал, в частности, автомобиль каршеринга. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Шебекино
29 декабря 2023, 21:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли город Шебекино. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в 4 частных жилых домовладениях», — прокомментировал ситуацию Гладков.

Он также отметил, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Также совершается подомовой обход пострадавшего района.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО сбили три украинских ракеты американского производства над Белгородской областью, а также беспилотник ВСУ над Брянской областью.

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МВД: Полицейский в Белгородской области обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой
29 декабря 2023, 20:18

Фото: iStock/Dzurag

Полицейский из Белгородский успешно обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой в руках, об этом пишет «МВД Медиа».
По информации СМИ, инцидент произошёл в белгородском селе Шишино.В полицию поступило сообщение о том, что рядом с магазином находится нетрезвый мужчина.

«Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Виталий Бахматов прибыл по указанному адресу. Увидев сотрудника, гражданин внезапно достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский среагировал мгновенно», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, Бахматов обезоружил злоумышленника, затем задержал его и вызвал подкрепление.

После проверки предмет, который держал в руках мужчина, оказался ручной гранатой Ф-1. Также выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящий момент со злоумышленником работают следователи, подробности происшествия устанавливаются.

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В Тульской области 48 человек заразились кишечной инфекцией
29 декабря 2023, 20:05

Фото: iStock/Artur Plawgo

В Тульской области 48 человек подхватили кишечную инфекцию, предположительно, из воды из-под крана, об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.
Заболеваемость кишечной инфекцией вспыхнула в тульском городе Плавск.

«Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции. Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

При этом, отмечается, что за последние сутки новых случаев заболевания выявлено не было.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящий момент проводится расследование по выявлению заболевших среди населения города.

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#роспотребнадзор
#инфекция
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Боец ММА Абдурапов арестован за нападение на семью с младенцем в Ленобласти
29 декабря 2023, 19:56

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Боец ММА Рустам Абдурапов заключен под стражу предварительно до 26 января. Такая мера пресечения избрана 35-летнему спортсмену за то, что на парковке в посёлке Бугры Ленинградской области он после сделанного замечания напал на мужчину и женщину с грудным младенцем на руках.
После корректного замечания о неудачно поставленной машине, спортсмен-единоборец взмутился и атаковал молодую семейную пару с ребёнком. Затем он сломал шлагбаум на выезде с парковки, а правоохранителям завил, что не знал о том, что порча имущества и оборудования является незаконной, передает телеграм-канал Readovka.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства возбудить уголовное дело по факту нападения и причинения материального ущерба. Абдурапов ранее уже попадал в поле зрения полицейских после эпизода с перестрелкой на Думской улице в Санкт-Петербурге, куда он приехал на разборки, после того, как его друзей не пустили в бар. Новый год боец из Дагестана встретит в СИЗО.

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Mash: В Нижнем Новгороде умер единственный в России корги-полицейский Рыжий
29 декабря 2023, 19:52

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

В России умер единственный в России корги-полицейский, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Четырёхлапый правоохранитель по кличке Рыжий работал в полиции Нижнего Новгорода.

Хвостатому сотруднику было 12 лет, восемь из которых он отработал в нижегородской полиции. Рыжий помогал полицейским с поисками наркотиков и взрывчатки.

К тому же, у пса была своя собственная страница в социальной сети, которую ему завели двуногие коллеги. На ней он регулярно собирал сотни лайков и стал настоящим любимцем подписчиков.

«Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес. Самый крутой корги в России. Ты единственный корги-полицейский, единственный корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД», — написала в социальной сети его хозяйка Ольга Чумарова.

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#полиция
#нижний новгород
#собака
#смерть
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Потерянный 65 лет назад кошелёк вернули семье его владелицы
29 декабря 2023, 19:37

Фото: istockphoto/EllenaZ

В США владелец кинотеатра в городе Атланта нашёл кошелёк, который одна из зрительниц потеряла в 1958 году. После этого он вернул находку семье владелицы, которая давно умерла.
Крис Эскобар, хозяин кинотеатра Plaza Theater, который был построен ещё в 1939 году и является старейшим в городе, нашёл кошелёк между двумя стенками туалета, но раньше на этом месте была кладовка, передает The New York Times. По его словам, на него словно пахнуло прошлым, когда он рассматривал найденные в кошельке чёрно-белые фотографии, старые чеки на бензин, дисконтные карты двух супермаркетов, которые закрылись.

Но самое главное — Крис нашёл в кошельке водительские права на имя Флой Калбрет. С помощью интернета хозяин кинотеатра нашли дочь Флой — 71-летнюю Тею Чемберлен. Они приехали к ней и привезли свою находку. Посмотреть на старый кошелёк собрались дети, внуки и даже правнуки Флой Калбрет, которая давно умерла. Было очень трогательно смотреть, как дети рассматривали фотографии своей прабабушки, которую никогда не видели.

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#бензин
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#водительские права
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В Красноярске школьник порвал глазное яблоко четверокласснику
29 декабря 2023, 19:17

Фото: iStock/Motortion

В Красноярске мальчик повредил четверокласснику глазное яблоко, об этом пишет NGS24.RU.
По информации СМИ, школьник ткнул мальчику в глаз неким неустановленным предметом, после чего ему понадобилась помощь врачей.

Пострадавшего ребёнка госпитализировали. В больнице мальчику провели срочную операцию, после чего, по словам матери, у него вылезла катаракта. Врачи сообщили ей, что осложнения на глазу у мальчика появились после полученной травмы.

Женщина также сообщила, что после инцидента ей стали поступать угрозы от отца ребенка, который травмировал её сына, а его мать сделала вид, что её совершенно не волнует эта ситуация.

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