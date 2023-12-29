Телеграм-канал 112 сообщил об обнаружении в Видном тела отца журналиста Легойды

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В подмосковном Видном обнаружили тело отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойды. Об этом пишет телеграм-канал 112.
«Тело нашли в овраге у дороги. Смерть может носить криминальный характер. По предварительной версии следствия, Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Возможно, он стал жертвой преступления днём, когда гулял с внуком», – говорится в публикации.На месте предполагаемого убийства работают следователи.
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Лора Луганская