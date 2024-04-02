У мессенджера Telegram произошел сбой

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Пользователи мессенджера Телеграм жалуются на работу приложения. Самая распространённая проблема в отправке Аудио и медиафайлов.
Прежде масштабный сбой в работе мессенджера произошел пятого марта.
Кроме Телеграм, неполадки в работе сервисов замечали пользователи YouTube, WhatsApp, сервисов Google.
Со сбоями в приложениях столкнулись в Германии, Испании и Франции. Через некоторое время сервисы заработали в прежнем режиме. Причины неполадок остались неизвестными.
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Кроме Телеграм, неполадки в работе сервисов замечали пользователи YouTube, WhatsApp, сервисов Google.
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Анастасия Хохлова