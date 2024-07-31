Популярность YouTube в России продолжает расти на фоне замедления сервиса

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Замедление видеохостинга YouTube в России не отразилось на его посещаемости, следует из статистики единого измерителя аудитории Mediascope.
Ранее, 24 июля, «Ростелеком» и депутат Госдумы Александр Хинштейн заявили о замедлении YouTube.
Отмечается, что с 22 по 28 июля, когда появились массовые жалобы пользователей на низкую скорость загрузки видео, число пользователей старше четырёх лет, хотя бы раз пользовавшихся сервисом, составило 82,5 миллиона человек.
При подсчётах учитывалась как мобильная версия, которая не подверглась замедлению, так и компьютерная.
Полученные данные превышают показатели недели ранее (82,1 млн), а также на 2,4% больше, чем за сопоставимую неделю 2023 года (80,6 млн).
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Отмечается, что с 22 по 28 июля, когда появились массовые жалобы пользователей на низкую скорость загрузки видео, число пользователей старше четырёх лет, хотя бы раз пользовавшихся сервисом, составило 82,5 миллиона человек.
При подсчётах учитывалась как мобильная версия, которая не подверглась замедлению, так и компьютерная.
Полученные данные превышают показатели недели ранее (82,1 млн), а также на 2,4% больше, чем за сопоставимую неделю 2023 года (80,6 млн).
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Анастасия Чинкова