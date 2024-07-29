Хинштейн одобрил поправку о запрете звонков в мессенджерах с незнакомых номеров

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Поправку о запрете сообщений и звонков в мессенджерах с незнакомых номеров поддержал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Поправки внесли перед вторым чтением законопроекта по защите россиян от преступлений, в которых используют мобильную связь.
«Рекомендуются поправки к принятию: <…> по умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров. Это делается также для борьбы и со спам-рассылками, и с киберпреступностью», — отметил парламентарий.
Ранее Хинштейн информировал о возможном замедлении загрузки видеохостинга YouTube для компьютерных версий. Руководитель комитета ГД по информполитике отмечал, что о подобных изменениях на мобильных версиях речи пока не идет.
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