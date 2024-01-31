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Роботы-коллекторы в законе и Госуслуги: чего бояться должникам с 1 февраля

С 1 февраля 2024 в России ужесточаются правила работы коллекторов
31 января 2024, 15:14
Фото: iStock/alexialex

Фото: iStock/alexialex

Законодательство, регулирующее деятельность коллекторов, существенно изменится с первого февраля. Нововведения коснутся не только работы сотрудников кредитных организаций, но и заемщиков. О новых правилах взыскания долгов в России, роботах-коллекторах и о том, какими правами наделили взыскателей, читайте в материале «Радио 1».

Новые правила взыскания долгов в России


Главная цель поправок состоит в том, чтобы установить единые правила общения с должниками со стороны кредитных организаций. В обновленной версии закона 230-ФЗ появился термин «коллектор», к которому отнесены коммерческие организации, выкупившие долг у банка или микрофинансовой организации (МФО). Ранее термин определен законодателем не был.


Согласно новым правилам, коллекторами не могут быть люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные преступления против личности, в сфере экономики и против государственной власти.


Роботы-коллекторы появятся в России с 1 февраля


Принятыми поправками вводится понятие «автоматизированный интеллектуальный агент» (АИА) — программное обеспечение, с помощью которого должно осуществляться всё телефонное взаимодействие коллекторского агентства с должником. С помощью робота коллекторы смогут вести с должником диалог, передавать информацию о задолженности.

В новой редакции закона коллекторы и сотрудники МФО могут передавать сообщения должнику через портал «Госуслуги». Для этого гражданин должен подтвердить отправку уведомлений в своем аккаунте на сайте.

Права должников в новом законе о коллекторах


Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская рассказала «Радио 1» о том, как поправки отразятся на деятельности коллекторов и какими правами будут наделены должники.

«Раньше под действие 230-ФЗ, который в народе прозвали коллекторским, не подпадали службы взыскания банков и микрофинансовых организаций. Теперь они будут при взыскании долгов подчиняться этому закону. Кроме того, в этом законе появляются такие понятия как «коллекторы» и «коллекторская деятельность», чтобы должник понимал, с кем он имеет дело, и кто будет долг взыскивать. Также появляется описание такого метода взыскания как взыскание с помощью роботов. Роботы в этом законе называются «автоматизированный интеллектуальный агент». Поскольку технологии настолько успешны, что робота сложно отличить от голоса человека, «агент» должен будет представиться, назвать свой идентификационный номер, по какому именно он звонит производству, куда может обратиться должник, если его права будут нарушены», - рассказала Пожарская.

По словам эксперта, должник сможет самостоятельно определять, будет он общаться с роботом или переключится на человека. Однако преимущество ФССП будет отдавать интеллектуальному помощнику, так как робота сложно будет лишний раз обвинить в хамстве, угрозах и т.д.

Еще одним нововведением станет то, что коллекторы смогут осуществлять взыскание через суд. Если должник будет не согласен с приказом, то он сможет его опротестовать.

На вопрос о том, насколько усложнится процесс взыскания долгов коллекторами после того, как законодатель четко определил, как действовать нельзя, Пожарская ответила, что коллекторы дорожат своей лицензией и не будут пренебрегать законодательством.

«До 2016 год, когда появился 230-ФЗ, у коллекторов руки были развязаны, но с появлением закона на рынке взыскания стало значительно больше порядка. Коллекторы, которые состоят в реестре и соблюдают все правила, дорожат своей лицензией, так как это прибыльный бизнес, и остаться вне правового поля и привлечь внимание правоохранителей никто не желает», - пояснила эксперт.

Также Пожарская привела статистику по жалобам на работу коллекторов, и заявила, что число необоснованных претензий пропорционально растет.

«Если посмотреть на статистику Федеральной службы судебных приставов, то мы видим, что растет количество жалоб на взыскателей. Это говорит о том, что закон работает и люди больше узнают о правах, которые у них есть. Однако пропорционально растет и количество необоснованных жалоб. Это обусловлено тем, что сфера взыскания всегда конфликтна и должнику не хочется возвращать долги. Пока нововведения будут проходить «обкатку», наверное, количество обоснованных претензий все же вырастет, но картина в целом наверняка будет неизменной, так как у ФССП появляется больше оснований для того, чтобы считать какую-то часть жалоб обоснованными и применять надзорные меры к нарушителям прав должников», - заключила Пожарская.

Отметим, что наиболее грубые нарушения, допускаемые взыскателями, связаны с угрозами жизни и здоровью граждан, насилием, порчей имущества.

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Воробьёв поддержал планы главы ЗАТО Восход Филатовой вновь претендовать на эту должность
31 января 2024, 15:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поддержал решение главы закрытого административно-территориального образования Восход Елены Филатовой участвовать в новом конкурсе на эту должность. Она руководит муниципалитетом уже пять лет.
«У вас заканчивается срок исполнения обязанностей. Знаю, что вы очень любите свой посёлок. Поэтому, если готовы работать дальше, мы вас поддерживаем. У любой территории есть особенности, перед каждой стоят свои вызовы – будь то полумиллионный муниципалитет или совсем маленький, как ваш. Наша задача – обеспечивать перемены везде. Мы с вами посещали дом культуры, отремонтированную амбулаторию, и было очень приятно видеть перемены», – напомнил Воробьёв.
Филатова поблагодарила за доверие и заверила, что готова продолжить работу в команде губернатора.

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#московская область
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В Подмосковье отремонтировали 90 мусоровозов
31 января 2024, 15:42

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

90 мусоровозов отремонтировали в Московской области за период с 15 по 25 января в рамках запущенной в регионе масштабной кампании по приведению в порядок спецтехники для вывоза коммунальных отходов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Уже отремонтировано 90 машин. До конца марта техобслуживание пройдут ещё 265 мусоровозов: 143 из них приведут в порядок в феврале, 122 — в первый месяц весны», — отмечается в сообщении.
Ремонт проводится силами областного Минтранса, регионального оператора по вывозу мусора «Эколайф» и Рошальского индустриального парка. Кампания по обновлению техники позволит вывести на линии больше мусоровозов, чтобы решить проблемы с мусорными навалами. Соотвествующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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Депутат Хамзаев: Надо запретить иноагентам совершать сбор средств в РФ
31 января 2024, 15:42

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о запрете иноагентам совершать сбор средств через российские онлайн-платформы.
Он отметил, что многие из тех, кто признан иностранными аноагентами, уехали из РФ и транслируют антироссийские ценности, однако в то же время они имеют возможность собирать денежные средства с граждан России, в том числе, через российские онлайн-платформы.

«Прошу обратить внимание на эту ситуацию, а также рассмотреть вопрос о возможной блокировке организации сбора денежных средств на деятельность иноагентов через отечественные краудфандинговые онлайн-платформы с граждан России», — отметил в беседе с RT Хамзаев.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарёв заявила, что в нашей стране слишком мало «революционеров», которые могли бы заметно повлиять на ситуацию в стране.

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#рф
#деньги
#иностранный агент
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Сенатор Ковитиди: Слова Богдановой об ударе по Москве нуждаются в проверке
31 января 2024, 15:23

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что слова правнучки знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой о призыве ударить ядерным оружием по Москве надо проверить.
«Призывы к применению ядерного оружия против мирного населения недопустимы. С правовой точки зрения такие безответственные высказывания подлежат проверке уже не только на предмет признаков экстремизма, но и особо тяжких преступлений — подстрекательства к убийству двух и более лиц общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и вражды. Надо их оценить и с точки зрения публичных призывов к развязыванию агрессивной войны», — прокомментировала в беседе с RT Ковитиди.

До этого ранее правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что по Москве необходимо нанести ядерный удар. Она также выразила готовность спонсировать это преступление. В этой связи зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также заявлял о важности проверки таких слов на предмет госизмены.

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#политика
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Главой Реутова избран Филипп Науменко
31 января 2024, 15:08

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Совет депутатов городского округа Реутов избрал главой муниципалитета Филиппа Науменко, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

«Филипп Науменко был избран местными депутатами из числа кандидатов, представленных специальной комиссией по результатам конкурса», — отмечается в сообщении.

Предыдущий глава городского округа Реутов Станислав Каторов досрочно покинул пост 8 декабря 2023 года. Временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стал Филипп Науменко. До этого Науменко работал в администрации Балашихи, где с 2017 года курировал экономическую и промышленную сферу.

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#реутов
#муниципалитеты
#московская область
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Хромушин стал вице-губернатором – министром энергетики Подмосковья
31 января 2024, 15:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мособлдума на внеочередном заседании согласовала назначение Евгения Хромушина на должность вице-губернатора – министра энергетики Московской области. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Евгения Акимовича мы хорошо знаем, много лет успешно с ним сотрудничаем. За время нашей совместной работы он зарекомендовал себя как профессионал, готовый брать на себя самые сложные направления. Сейчас проблемы сферы энергетики стоят в Подмосковье на особом контроле. Этой зимой мы, как и многие другие регионы, столкнулись с перебоями с электроснабжением и отоплением. Важно защитить жителей от таких аварий в дальнейшем», – заявил Брынцалов.
Он напомнил, что губернатор региона поставил задачу до начала следующего отопительного сезона глубоко проанализировать сферу ЖКХ, определить все проблемные моменты и разработать план действий по ремонту и модернизации.
«Депутаты Мособлдумы со своей стороны готовы оперативно оказать необходимую законодательную поддержку. Подмосковье уже предложило изменения в федеральное законодательство в сфере ЖКХ, чтобы усилить ответственность и контроль при прохождении отопительного периода», – рассказал парламентарий.
Он напомнил, что в Подмосковье готовится федеральная программа полноценной модернизации системы ЖКХ до 2030 года. Также региона профинансирует реконструкцию и ремонт на объектах, которые требуют этого в первую очередь.

29 января губернатор региона Андрей Воробьёв предложил назначить Хромушина вице-губернатором – министром энергетики Подмосковья. В тот же день он внёс в Мособлдуму проект соответствующего закона.

Прежний глава подмосковного Минэнерго Александр Самарин займёт пост советника губернатора.

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#московская область
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Россиян предупредили об опасности ежедневного употребления колбасы и сосисок
Врач Бирюкова: ежедневное употребление колбасы повышает риск болезней сердца
31 января 2024, 15:02

Фото: istock / YuraWhite

Врач-кардиолог Анна Бирюкова заявила, что ежедневное употребление колбасы увеличивает риски болезней сердечно-сосудистой системы в будущем. О вреде колбасных изделий врач рассказала в беседе с РИАМО.

Она пояснила, что сбалансированное питание и приверженность здоровому образу жизни является залогом здоровья сердца и сосудов на долгие годы. Врач заявила, что колбасы, сосиски и разнообразные копчености содержат много соли, насыщенных жиров, усилителей вкуса и красителей.

Ежедневное избыточное употребление соли негативное влияет на здоровье, увеличивая жесткость сосудистой стенки и задерживая жидкость в организме.

«Важно знать, что насыщенные жиры участвуют в образовании так называемого «плохого» холестерина, который откладывается на сосудистой стенке и ведет к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Бирюкова.

Кардиолог напомнила россиянам, что суточная норма поваренной соли в день составляет пять граммов.

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#питание
#еда
#колбаса
#сердце
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В Москве ожидаются ледяной дождь и гололёд
31 января 2024, 14:49

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

В ночь на 1 февраля в Москве прогнозируются ледяной дождь и гололёд. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, из-за прохождения тёплого атмосферного фронта ночью 1 февраля местами в Москве ожидается гололёд, ледяной дождь», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

В этой связи особенно внимательными и аккуратными рекомендовали быть водителям.

А вот научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, отметил, что по всей территории России температурный фон будет находится по-прежнему выше нормы.

«Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется. Связано это с тем, что на европейскую территорию страны, на Урале и в Западной Сибири на температурный режим оказывает влияние атлантический воздух. А вот на азиатской части циклон управляет погодой и по восточной периферии температура около нормы. На западе Красноярского края существенно выше», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

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#температура
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Сенатор призвал проверить правнучку Чкалова на предмет госизмены
Сенатор Климов призвал проверить правнучку Чкалова на предмет госизмены
31 января 2024, 14:27

Фото: iStock/TexBr

Слова правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой о необходимости нанесения ядерного удара по Москве стоит проверить на предмет государственной измены. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Надо бы это все проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что, сдается мне, здесь есть признаки 275 статьи УК, которая называется "Государственная измена"», — заявил Климов в беседе с «Лентой.ру».

Он добавил, что кроме общественно-политических выводов, есть и правовые последствия и выразил надежду на то, что они последуют. Сенатор призвал сделать выводы из этой ситуации и обратить внимание на развитие патриотизма в стране.

Напомним, ранее правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что по Москве необходимо нанести ядерный удар. Она также выразила готовность спонсировать это преступление.

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