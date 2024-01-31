Роботы-коллекторы в законе и Госуслуги: чего бояться должникам с 1 февраля

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Новые правила взыскания долгов в России
Главная цель поправок состоит в том, чтобы установить единые правила общения с должниками со стороны кредитных организаций. В обновленной версии закона 230-ФЗ появился термин «коллектор», к которому отнесены коммерческие организации, выкупившие долг у банка или микрофинансовой организации (МФО). Ранее термин определен законодателем не был.
Роботы-коллекторы появятся в России с 1 февраля
Принятыми поправками вводится понятие «автоматизированный интеллектуальный агент» (АИА) — программное обеспечение, с помощью которого должно осуществляться всё телефонное взаимодействие коллекторского агентства с должником. С помощью робота коллекторы смогут вести с должником диалог, передавать информацию о задолженности.
В новой редакции закона коллекторы и сотрудники МФО могут передавать сообщения должнику через портал «Госуслуги». Для этого гражданин должен подтвердить отправку уведомлений в своем аккаунте на сайте.
Права должников в новом законе о коллекторах
Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская рассказала «Радио 1» о том, как поправки отразятся на деятельности коллекторов и какими правами будут наделены должники.
«Раньше под действие 230-ФЗ, который в народе прозвали коллекторским, не подпадали службы взыскания банков и микрофинансовых организаций. Теперь они будут при взыскании долгов подчиняться этому закону. Кроме того, в этом законе появляются такие понятия как «коллекторы» и «коллекторская деятельность», чтобы должник понимал, с кем он имеет дело, и кто будет долг взыскивать. Также появляется описание такого метода взыскания как взыскание с помощью роботов. Роботы в этом законе называются «автоматизированный интеллектуальный агент». Поскольку технологии настолько успешны, что робота сложно отличить от голоса человека, «агент» должен будет представиться, назвать свой идентификационный номер, по какому именно он звонит производству, куда может обратиться должник, если его права будут нарушены», - рассказала Пожарская.По словам эксперта, должник сможет самостоятельно определять, будет он общаться с роботом или переключится на человека. Однако преимущество ФССП будет отдавать интеллектуальному помощнику, так как робота сложно будет лишний раз обвинить в хамстве, угрозах и т.д.
Еще одним нововведением станет то, что коллекторы смогут осуществлять взыскание через суд. Если должник будет не согласен с приказом, то он сможет его опротестовать.
На вопрос о том, насколько усложнится процесс взыскания долгов коллекторами после того, как законодатель четко определил, как действовать нельзя, Пожарская ответила, что коллекторы дорожат своей лицензией и не будут пренебрегать законодательством.
«До 2016 год, когда появился 230-ФЗ, у коллекторов руки были развязаны, но с появлением закона на рынке взыскания стало значительно больше порядка. Коллекторы, которые состоят в реестре и соблюдают все правила, дорожат своей лицензией, так как это прибыльный бизнес, и остаться вне правового поля и привлечь внимание правоохранителей никто не желает», - пояснила эксперт.
Также Пожарская привела статистику по жалобам на работу коллекторов, и заявила, что число необоснованных претензий пропорционально растет.
«Если посмотреть на статистику Федеральной службы судебных приставов, то мы видим, что растет количество жалоб на взыскателей. Это говорит о том, что закон работает и люди больше узнают о правах, которые у них есть. Однако пропорционально растет и количество необоснованных жалоб. Это обусловлено тем, что сфера взыскания всегда конфликтна и должнику не хочется возвращать долги. Пока нововведения будут проходить «обкатку», наверное, количество обоснованных претензий все же вырастет, но картина в целом наверняка будет неизменной, так как у ФССП появляется больше оснований для того, чтобы считать какую-то часть жалоб обоснованными и применять надзорные меры к нарушителям прав должников», - заключила Пожарская.Отметим, что наиболее грубые нарушения, допускаемые взыскателями, связаны с угрозами жизни и здоровью граждан, насилием, порчей имущества.
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