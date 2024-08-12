Порномодель Блю объяснила пользу супружеских измен

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Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю заявила, что супружеские измены могут приносить пользу. Об этом информирует Daily Mirror.
По мнению порномодели, измены делают человека лучшим партнером. Блю утверждает, что мужчина может быть дома, разбираться с жалобами супруги и смотреть за детьми, после чего «спокойно ускользать куда-то только для получения удовольствия».
Сама порномодель не боится, что ей будут изменять, так как она считает себя особенно привлекательной и искусной в постели.
Ранее психолог Елена Кузнецова назвала лучший способ пережить супружескую измену. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Сама порномодель не боится, что ей будут изменять, так как она считает себя особенно привлекательной и искусной в постели.
Ранее психолог Елена Кузнецова назвала лучший способ пережить супружескую измену. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова