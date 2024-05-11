Между ушей, а не между ног: Сексолог рассказал, почему женщина не может достичь оргазма

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Ярославский сексолог Юрий Андреев назвал причины, из-за которых женщины не могут достичь оргазма. Об этом сообщает 76.ru.
По словам специалиста, оргазм является достаточно сложным психофизиологическим процессом, который происходит в головном мозге, «между ушей, а не между ног, как думают многие». Андреев отметил, что женщины более чувствительны, им крайне важна эмоциональная близость, по этим причинам гармония в отношениях с мужчиной особенно влияет на оргазм. Если в паре присутствуют конфликты, ссоры, неуважение друг к другу, то женщина не сможет раскрыть свои настоящие чувства и, в том числе, свой оргазм.
Сексолог рассказал, что оргазм характеризуется спазмами наружной части влагалища, длительность которых может составлять от 3 до 20 секунд. По локализации оргазм делится на клиторальный — его испытывает порядка 70–80% женщин, вагинальный — 10–15% и смешанный вид оргазма — 5–10% женщин.
Андреев подчеркнул, что одной из самых важных сексуальных стадий на пути к оргазму является прелюдия, процесс возбуждения, в котором задействованы все анализаторы чувств человека. В этой стадии интимных отношений особенно важны правильные мысли и настрой, что поможет испытать максимальное количество удовольствия.
Специалист заявил, что женщина может не всегда испытывать оргазм, что расценивается и как норма, и как патология. В этом аспекте важное значение имеет само отношение женщины к получению удовольствия, добавил Андреев. При этом продолжительность полового акта не всегда может влиять на оргазм.
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Сексолог рассказал, что оргазм характеризуется спазмами наружной части влагалища, длительность которых может составлять от 3 до 20 секунд. По локализации оргазм делится на клиторальный — его испытывает порядка 70–80% женщин, вагинальный — 10–15% и смешанный вид оргазма — 5–10% женщин.
Андреев подчеркнул, что одной из самых важных сексуальных стадий на пути к оргазму является прелюдия, процесс возбуждения, в котором задействованы все анализаторы чувств человека. В этой стадии интимных отношений особенно важны правильные мысли и настрой, что поможет испытать максимальное количество удовольствия.
Специалист заявил, что женщина может не всегда испытывать оргазм, что расценивается и как норма, и как патология. В этом аспекте важное значение имеет само отношение женщины к получению удовольствия, добавил Андреев. При этом продолжительность полового акта не всегда может влиять на оргазм.
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Екатерина Коршунова