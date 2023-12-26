Порномодель встретила бывшего учителя во время эротической трансляции

Фото: istock / fabioderby
Эротическая модель с платформы OnlyFans была шокирована, когда увидела школьного преподавателя математики среди подписчиков. Об этом пишет New York Post.
26-летняя Кейт Пичес из Гамбурга, Германия, ведет свою страницу на платформе для взрослых с конца 2022 года. Девушка говорит, что создание взрослого контента помогает ей отвлечься от работы риелтором, заработать дополнительные деньги и расслабиться.
Во время очередного стрима один из зрителей показался ей подозрительно знакомым. Чуть подумав, она вспомнила, что это ее бывший учитель математики.
«Поначалу было довольно некомфортно. Ситуация была странной как для него, так и для меня», — призналась Кейт.Но модель решила проявить смелость и решила пообщаться с преподавателем один на один.
«Мы долго говорили о том, как сложилась наша жизнь. Это был по-настоящему классный и непринужденный видеозвонок. Это было действительно сумасшедшее чувство», — рассказал про свой необычный опыт девушка.Через время Пичес встретилась с ним в супермаркете у дома. Она отметила, что он был милым и сказал где живет. Сама девушка не стала рассказывать про свое место жительства.
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