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Портал «Грамота.ру» назвал главные слова 2023 года

«Грамота.ру»: нейросеть, GPT и база стали главными словами 2023 года
18 декабря 2023, 14:40
Фото: iStock/Professor25

Фото: iStock/Professor25

Согласно анализу данных портала «Грамота.ру», главными словами этого года стали «нейросеть», GPT и «база».
Отмечается, что данные получены исходя из частотности запросов российских пользователей.

Так, самым популярным словом стала «нейросеть», за которую опрошенные эксперты отдали свыше 75% голосов. Следом идёт GPT с 58% голосов. Завершает тройку лидеров слово «база», получившее 43% голосов.


Эксперты «Грамоты.ру» рассказали, что самое популярное в этом году слово «нейросеть» ещё не вошло в основные нормативные словари. Оно числится только в орфографическом академическом электронном ресурсе «Академос» с сентября 2023 года.

Также лингвисты рассказали, что у этого слова появились уменьшительно-ласкательные формы, такие как: нейросетка, нейросеточка или просто сеть и сетка, что говорит о том, что слово уже плотно вошло в русский язык.

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