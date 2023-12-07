В институте цвета назвали оттенок 2024 года

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Главным цветом следующего года объявлен персиковый. Об этом сообщили в институте цвета Pantone.
Отмечается, что в 2024 году главным цветом стал персиковый под номером 13-1023 Peach Fuzz, который получил название «персиковый пушок».
В институте его описали как «тёплый и уютный», указывающий о стремлении к единению с окружающими. Создатели оттенка подчеркнули, что персиковый связывает вкус, зрение, осязание и обоняние.
Главный цветом этого года по данным института цвета стал малиново-красный оттенок Pantone 18-1750 Viva Magenta, который был создан на основе природного красителя «кармин».
Ежегодный выбор цвета влияет на моду и тенденции. В частности, он определяет будущий вид мебели, объектов промышленного дизайна, одежды, обуви и аксессуаров.
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В институте его описали как «тёплый и уютный», указывающий о стремлении к единению с окружающими. Создатели оттенка подчеркнули, что персиковый связывает вкус, зрение, осязание и обоняние.
Ежегодный выбор цвета влияет на моду и тенденции. В частности, он определяет будущий вид мебели, объектов промышленного дизайна, одежды, обуви и аксессуаров.
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Анастасия Чинкова