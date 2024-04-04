Порядок в Кузьминском лесопарке в Котельниках наведут до 24 апреля

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина
Все работы по наведению порядка в Кузьминском лесопарке будут выполнены до 24 апреля. Об этом сообщил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.
«Сегодня вместе с коллегами осмотрели территорию Кузьминского лесопарка. Там проводятся подготовительные работы: очистка от снега, сбор мусора, инструктаж персонала. Специалисты осматривают инвентарь и при необходимости обновляют его. Ранее были выявлены дефекты парковой мебели и урн, нарушение лакокрасочного покрытия», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.Также, по его словам, есть необходимость в обновлении информационных стендов, в замене отдельных элементов детских и спортивных площадок.
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Лора Луганская