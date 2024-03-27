Строительная готовность поликлиники в Котельниках достигла 50%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 400 посещений за одну смену, строят на Кузьминской улице в Котельниках, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 50 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте обустраивают фасад и внутренние помещения, монтируют инженерные сети. На прилегающей территории начали асфальтировать проезды и устраивать тротуар», — говорится в сообщении.Общая площадь нового медучреждения составит более 12 с половиной тысяч квадратных метров. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.
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Лев Каштанов