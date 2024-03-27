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Строительная готовность поликлиники в Котельниках достигла 50%

27 марта 2024, 14:41
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 400 посещений за одну смену, строят на Кузьминской улице в Котельниках, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 50 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте обустраивают фасад и внутренние помещения, монтируют инженерные сети. На прилегающей территории начали асфальтировать проезды и устраивать тротуар», — говорится в сообщении.
Общая площадь нового медучреждения составит более 12 с половиной тысяч квадратных метров. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.


Отмечается, что в новой поликлинике будет установлен компьютерный томограф, кроме того, там будет работать своя клиническая лаборатория, где будут выполнять все необходимые исследования.

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#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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Женщина сбросила 53 кг за два года благодаря простым продуктам
44-летняя женщина похудела на 53 килограмма за два года благодаря супу и кефиру
27 марта 2024, 12:43

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

44-летняя Рейчел Даун смогла похудеть на 53 килограмма за два года после беременности благодаря бульону и кефиру. Ее слова передаёт Daily Star.
В 2016 году после вторых родов Даун весила 96 кг. При этом полной она была и до беременностей. По её словам, она очень переживала из-за лишнего веса и всё время пыталась похудеть. Однако результата это не принесло.

В какой-то момент женщина поняла, что суп на мясном бульоне и кефир помогают быстро сбросить вес. Тогда она перешла на диету из бульона из белого мяса или рыбы с овощами. Туда она добавляла семена киноа, авокадо, орехи или кокос. При этом вместе с кефиром она ела сухофрукты. Соблюдая подобную диету Даун смогла за 2,5 месяца похудеть на 16 кг. В итоге за два года она похудела на 53 кг.

«Сейчас я чувствую себя лучше, чем в молодости. Продолжаю есть бульон с натуральными продуктами и кефир. Мои кожа, ногти и волосы выглядят просто потрясающие, и пищеварение отличное», — похвасталась Даун.

Также она организовала производство кефира и супа по собственным рецептам и стала владелицей двух компаний по выпуску продуктов для людей и собак.

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В Подмосковье врачи спасли пациента от деформации лица из-за заложенного носа
27 марта 2024, 11:24

Фото: iStock/peakSTOCK

23-летнему пациенту с тяжёлой патологией гайморовых пазух, грозящей деформацией лицевой части черепа, помогли врачи Подольской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Молодой человек поступил в больницу с жалобами на заложенность носа и боли под глазами. Исследование выявило у пациента двусторонний синдром немого верхнечелюстного синуса. При этой редко встречающейся патологии гайморовы пазухи уменьшаются и возникает отрицательное давление, не позволяющее сделать вдох. При длительном развитии патология деформирует лицо: область под глазами меняется и глаза опускаются. Причиной патологии стали хронические проблемы с носовым дыханием», — говорится в сообщении.
Пациенту была проведена операция: при помощи видеоэндоскопа врачи вскрыли обе гайморовы пазухи и расширили отверствия, соединяющие их с носом. Операция усложнялась тем, что из-за патологии стенки гайморовых пазух были плотно прижаты к глазницам. Несмотря на трудности, операция прошла успешно.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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Названы любимые продукты россиян, способствующие развитию рака кишечника на 40-70%
Врач Балкаров: употребление фастфуда и алкоголя грозит развитием рака кишечника
27 марта 2024, 09:35

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Врач-онкохирург Беслан Балкаров назвал продукты, которые повышают риск развития рака кишечника.
Онколог в беседе с «Известиями» предупредил, что чрезмерное употребление фастфуда, жареных продуктов с повышенным содержанием трансжиров при остром дефиците полезных нутриентов повышает риски онкологии кишечника до 40%. Это особенно касается тех, кто ежедневно на протяжение многих лет годы употребляет более 160 г красного и механически обработанного мяса

Также на развитие онкологии влияет употребление крепкого алкоголя и курение. Доказано, что выкуривание 40 сигарет в сутки повышает риск развития онкологического процесса на 50%, а употребление крепких спиртных напитков более 50 г в сутки на постоянной основе повышает риски на 70%.

Возраст болеющих колоректальным раком чаще всего стартует от 50 лет. В группе риска находятся люди от 55 до 70 лет.

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#возраст
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Врач Воробьёв объяснил, почему люди стали умирать от ранее безобидного орнитоза
27 марта 2024, 03:51

Фото: iStock/Jacob_Wackerhausen

В Европе обнаружена вспышка высоколетального орнитоза, унесшая жизни уже 4 из 23 зараженных людей. Специалисты утверждают, что в Дании распространяется особо агрессивная птичья хламидия, ставшая причиной смертей и тяжелых случаев. О том, почему так произошло, рассказал порталу Медздрав.Инфо заслуженный терапевт России, профессор Павел Воробьёв.
По его словам, орнитоз всегда присутствует среди инфекций, его разносчиками являются не только попугаи, но и голуби. Болезнь часто протекает легко и не диагностируется, но в редких случаях развивается воспаление легких и диссеминированное внутрисосудистое кровотечение (ДВС-синдром).

Орнитоз успешно лечится антибиотиками тетрациклинового ряда, но принимать их необходимо длительное время. Гораздо более серьезное лечение требуется при развитии ДВС-синдрома, который представляет собой сбой в системе свертывания крови — здесь нужны прямые антикоагулянты, переливания крови, плазмаферез и переливания свежезамороженной плазмы.

В целом, как отметил доктор Воробьёв, диагностика орнитоза обычно достаточно трудна, так как схожа с другими респираторными заболеваниями, и часто приходится ориентироваться на контакты пациента с птицами и последующие анализы.

«Так что массовые смерти от орнитоза россиянам не грозят. Они никому не грозят, так как это обычная привычная инфекция. Просто необходимо правильное и своевременное лечение», — заключил терапевт.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок объяснил, что новый вирус из Великобритании опасен способностью к мутациям и устойчивостью к антибиотикам и лекарственным средствам. Однако в России, по его словам, из-за давнишнего присутствия в России научились справляться с такого рода болезнью с помощью препаратов усовершенствованных видов.

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#терапевт
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Подмосковный педиатр Вайсеро рассказала, как побороть у ребёнка зависимость от гаджетов
26 марта 2024, 22:41

Фото: Istockphoto / dolgachov

Отучить детей от привычки проводить слишком много времени с планшетом или смартфоном можно только собственным примером. Такое мнение высказала врач-педиатр Люберецкой областной больницы Евгения Вайсеро. Она рассказала, как помочь ребёнку преодолеть зависимость от электронных устройств.
«Начать надо с себя, быть примером своим детям. Если мамы и папы сами не вылезают из телефонов, ребёнок будет подражать им. Во-первых, родителям важно проанализировать сколько времени они тратят на общение с ребёнком», – отметила врач, слова которой привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Во-вторых, по словам специалиста, необходимо найти замену технике.
«Нужно не отбирать гаджет, а подумать с учётом интересов ребенка, как дать ему другие возможности. Для кого-то это занятия спортом, для кого-то – творчеством. Ещё один вариант – завести четвероногого друга», – посоветовала Вайсеро.
Доктор считает важным приучать ребёнка общаться вживую: пригласить в дом друзей, отправиться всем вместе на пикник или в парк.

Врач назвала ещё один шаг к уходу от зависимости – установить определённое время, которое ребёнок может проводит за гаджетом. Однако при этом контролировать себя он должен сам.

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#минздрав мо
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Долгопрудненские врачи избавили от боли в позвоночнике прыгнувшего с высоты пациента
26 марта 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы прооперировали позвоночник 38-летнему пациенту после прыжка с высоты. Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного Минздрава.
В стационар поступил мужчина со слабостью в ногах и резкой болью в пояснице, которая появилась у него три месяца назад после прыжка с высоты. Пациент был вынужден передвигаться с тростью.
После обследования у него диагностировали спондилолистез. При такой патологии позвонки смещаются относительно друг друга и могут давить на нервные волокна, вызывая боль.
«Мы выполнили сложное нейрохирургическое вмешательство – заменили межпозвонковый диск имплантом из костной ткани пациента. Затем для восстановления оси позвоночника стабилизировали его титановыми фиксаторами. Операция прошла успешно и заняла два часа», – рассказал заведующий отделения нейрохирургии Долгопрудненской больницы Павел Савинков.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо. После реабилитации его выпишут на амбулаторное лечение.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Ученые назвали продукты, провоцирующие болезни Альцгеймера и Паркинсона
Discover BMB: жареные во фритюре продукты провоцируют болезнь Альцгеймера
26 марта 2024, 21:21

Фото: istock / ahirao_photo

Группа ученых из центрального университета Тамилнада в Индии обнаружили, что обжаренная во фритюре пища провоцирует деградацию нейронов и за счёт этого повышает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследований приводит Discover BMB.
Обжарка продуктов в большом количестве масла не только повышает калорийность пищи, но и лишает масло многих природных антиоксидантов и полезных свойств для здоровья. При повторном использовании масла оно может содержать вредные компоненты, такие как акриламид и трансжиры.

Исследования проводились на крысах: первой группе грызунов давали обычную пищу, второй группе к нормальному рациону добавляли 0,1 мл кунжутного масла, третей — столько же подсолнечного масла. Четвертой и пятой группе крыс давали предварительно разогретое кунжутное и подсолнечное масла.

Спустя 30-дневного эксперимента выяснилось, что у грызунов, потребляющих пищу с разогретым малом оказался повышенный уровень окислительного стресса в организме и воспаление в печени. У крыс также выявили значительные повреждения толстой кишки.

Ученые пришли к выводу, что потребление многократно разогретого масла нарушило липидный обмен в печени и снизило перенос важной для мозга омега-3 жирной кислоты DHA. Это все приводит к прогрессирующей потере функции нейронов, что характерно для болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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#ученые
#масло
#пища
#болезни
#питание
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Нутрициолог Придачина заявила об опасности веганства для беременных
26 марта 2024, 19:36

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Нутрициолог Ксения Придачина заявила, что веганство может быть опасно для беременных женщин, а также для детей и подростков.
Она пояснила, что такая система питания может вызвать дефицит белков, цинка, витаминов B6, B12, D и йода, что очень вредно для организма.

«Веганство вредно для беременных, детей и подростков. Есть риск развития анемии, задержки роста у детей из-за дефицита белка, цинка, витаминов В6, В12, витамина D, йода. Исключение животных продуктов из рациона детей и подростков не является полноценным питанием», — отметила в беседе с NEWS.ru Придачина.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявила, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека. По её словам, работа мозга подпитывается совокупностью различных продуктов.

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#питание
#здоровье
#витамины
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Россиянам раскрыли, как вылечить рак на 100%
Врач Заплавнова: Излечиться от болезни можно нулевой и первой стадиях
26 марта 2024, 19:23

Фото: istockphoto.com/Povozniuk

Терапевт Кристина Заплавнова заявила, что добиться полной пятилетней выживаемости при онкологии можно, выявив заболевание на нулевой или первой стадиях.
«Нулевая стадия: опухоль небольшая, находится там, где возникла изначально, не прорастает в соседние ткани. Такие новообразования просто удалить. Практически у 100% пациентов удаётся добиться ремиссии. Первая стадия: небольшая опухоль в пределах одного органа, немного больше нулевой. Её относительно просто лечить, пятилетняя выживаемость приближается к 100%», — пояснила в беседе с NEWS.ru Заплавнова.

Ранее онколог Сергей Пикулин рассказал, что головная боль, тошнота, нарушение слуха или зрения могут указывать на наличие рака мозга.

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