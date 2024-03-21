В Котельниках по просьбам жителей провели рейды по пресечению нелегальной миграции

Видео: телеграм-канал Сергея Жигалкина
По многочисленным запросам жителей Котельников проведены профилактические мероприятия в рамках операции «Антикриминал», сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин. По его словам, рейды проходили во 2-м Покровском проезде.
«По результатам проведённой работы в течение двух дней в Котельниковский отдел полиции были доставлены более 40 человек, 13 – за нарушение миграционного законодательства», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.Он пояснил, что рейды проводили сотрудники отделения полиции «Люберецкое» совместно с приданными силами Главного управления МВД России по Московской области и администрацией городского округа.
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Лора Луганская