Посадка молодого леса в Подмосковье пройдёт с конца апреля до середины мая

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Московской области создали шесть ледников и четыре снежные кучи, где будут хранить посадочный материал для лесовосстановления. Об этом рассказал «Радио 1» заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Дмитрий Новиков.
«Задача таких холодильников – сохранение жизнеспособности посадочного материала с момента его выкапывания в питомнике до высадки в лесу. Холод позволяет сохранить корневую систему и повысить приживаемость посадочного материала. А это влияет на качество будущих насаждений, их устойчивость к болезням и вредителям. Снег должен быть чистым, без реагентов. Его берут с прилегающей территории», – отметил собеседник «Радио 1».На территории Московской области – девять лесных питомников, где выращивают посадочный материал для лесовосстановительных работ, продолжил Новиков. Сеянцы выкапывают в питомниках до распускания почек и сортируют с учётом высоты, диаметра и развития корней. Их связывают в пучки и помещаются в ледники или в снежные кучи В одном пучке – от пяти до ста штук.
«Хранение в ледниках длится порядка месяца при температуре от трёх до шести градусов, в зависимости от породы деревьев. Посадочный материал в питомниках мы обычно выкапываем в апреле, помещаем в ледники и снежные кучи на хранение. А лесовосстановление в Московской области с учётом наших погодных условий пройдёт примерно с конца апреля до середины мая. Это оптимальные сроки для посадки молодого леса», – заключил зампред подмосковного Комлесхоза.Ранее сообщалось, что создать снежные укрытия запланировано на территории всех 19 подмосковных лесничеств.
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Лора Луганская