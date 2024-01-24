В лесах Подмосковья с начала года выявили более 50 нарушений природоохранных законов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
«В Подмосковье с начала января провели 1205 патрулирований земель государственного лесфонда, в ходе которых было выявлено 55 нарушений лесного законодательства. Чаще всего нарушения были связаны с несоблюдением правил санитарной безопасности в лесах», — рассказал глава областного Комлесхоза Олег Баженов.Он уточнил, что патрули установили 13 фактов захламления и загрязнения лесов строительным и бытовым мусором, а также коммунальными и промышленными отходами.
Читайте также:
Подмосковных рыбаков предупредили о штрафах за вылов краснокнижных рыб
В Подмосковье снова заработает льгота бесплатного проезда для электромобилей
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе наблюдателей за птицами