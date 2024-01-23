Под Рузой незаконно вырубили хвойные деревья на 2 млн рублей

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Неизвестные вырубили 20 деревьев более чем на 2 млн рублей у деревни Новая в городском округе Руза. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Незаконную рубку при патрулировании леса выявили сотрудники Звенигородского лесничества. Лесная охрана обнаружила 20 пней сосен и елей. Срубленная древесина объёмом 25 кубометров была уложена в штабели. Правонарушителей на участке не нашли», – говорится в сообщении.Лесничие вызвали сотрудников полиции. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду, в Комлесхозе оценили более чем в 2,1 млн рублей. Материалы по незаконной рубке передали в полицию.
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Лора Луганская