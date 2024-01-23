Радио1
Главная / Новости / Общество/ Под Рузой незаконно вырубили хвойные деревья на 2 млн рублей

Под Рузой незаконно вырубили хвойные деревья на 2 млн рублей

23 января 2024, 21:02
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Неизвестные вырубили 20 деревьев более чем на 2 млн рублей у деревни Новая в городском округе Руза. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Незаконную рубку при патрулировании леса выявили сотрудники Звенигородского лесничества. Лесная охрана обнаружила 20 пней сосен и елей. Срубленная древесина объёмом 25 кубометров была уложена в штабели. Правонарушителей на участке не нашли», – говорится в сообщении.
Лесничие вызвали сотрудников полиции. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду, в Комлесхозе оценили более чем в 2,1 млн рублей. Материалы по незаконной рубке передали в полицию.

Читайте также:

На подмосковных ёлочных базарах продали 16,5 тыс новогодних деревьев

Из лесов Подмосковья вывезли более 126 тыс кубометров мусора

Рядом с домами в СНТ в Пушкинском округе обнаружили пять опасных деревьев
#комлесхоз мо
#деревья
#ели
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Московская область вышла в лидеры рейтинга по соответствию ESG-критериям
23 января 2024, 20:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье заняло третье место в рейтинге регионов России по уровню устойчивого развития и интеграции в свою деятельность ESG-критериев. Обновлённый список по итогам 2023 года представили Национальное рейтинговое агентство и эксперты ESG-лаборатории МГУ
«ESG – это аббревиатура: environmental – экология, social – социальная сфера и governance – корпоративное управление. В топ-5 регионов вошли Татарстан, Москва, Московская и Липецкая области, а также Санкт-Петербург», – приводит результаты рейтинга ТАСС.
При этом отмечается, что Подмосковье по уровню интеграции ESG-критериев поднялось с девятого на третье место по сравнению с показателем 2022 года.

По данным агентства, 38 регионов России повысили места в рэнкинге, четыре подтвердили и 43 – понизили.

Читайте также:

Подмосковье стало одним из лидеров экологического рейтинга по утилизации отходов

Озвучен топ российских университетов по привлечению средств в науку

Московский регион возглавил январский рейтинг направлений для отдыха компаниями
#рейтинг
#экология
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Часы Судного дня остались близки к «ядерной полуночи»
Часы Судного дня не стали переводить, оставив на отметке 90 секунд
23 января 2024, 20:34

Фото: iStock/RomoloTavani

Стрелку на Часах Судного дня, символизирующих напряжённость ситуации в мире, в этом году переводить не стали. Об этом сообщает «Бюллетень учёных-атомщиков».
Часы Судного дня были оставлены на отметки в 90 секунд до «ядерной полуночи». Это довольно высокий показатель, который отражает ту угрозу, которая нависла над миром.

По словам учёных, сброс часов не означает стабильность, а, наоборот, призывает власти государств задуматься и принять меры.

Напомним, что Часы Судно дня впервые были представлены на обложке «Бюллетеня учёных-атомщиков» в 1947 году. Время, которое остаётся до так называемой «ядерной получночи», означает напряжённость обстановки в мире. Сама «полуночь» является моментом ядерного катаклизма. По статистике за последние годы, стрелки постоянно двигались только вперёд.

Отметка в 90 секунд является рекордной, к ней ​стрелки впервые подошли ​в 2021 ​году.

Читайте также:

Медведев вновь заговорил о возможном применении РФ ядерного оружия

WSJ: В Конгрессе США считают, что американское ядерное оружие всерьёз устарело

Замглавы Минобороны Украины Гаврилюк призвал РФ отказаться от ядерного оружия
#ядерное оружие
#взрыв
#часы
#земля
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье вошло в топ-3 по числу переобучившихся на новую профессию
23 января 2024, 19:35

Фото: Istockphoto / jacoblund

Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по числу жителей, переобучившихся в рамках нацпроекта «Демография». Об этом рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«У нас переобучились около 10 тыс жителей. В тройке лидеров – Москва, Санкт-Петербург и Московская область», – уточнила Болатаева.
В Министерстве социального развития пояснили, что в этом году пройти обучение в рамках нацпроекта смогут также инвалиды, граждане, ищущие работу по востребованным профессиям, а также те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет. Это отец ребёнка, опекун или другой родственник. Ранее пройти обучение могла только мать ребёнка.

Подробные условия и программы можно найти по ссылке.

В министерстве также рекомендовали тем, кто ищет работу, воспользоваться порталом trudvsem.ru. Там с помощью специальных фильтров можно найти подходящую работу.

Читайте также:

На поддержку подмосковных семей с детьми в этом году выделено 45 млрд рублей

В Подмосковье льготники начали получать электронные путёвки в санаторий

Около 250 тыс пенсионеров получат доплаты из бюджета Подмосковья
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
#рейтинг
#профессия
#обучение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Исследование: В России исчезает сезонность на рынке загородной недвижимости
23 января 2024, 19:06

Фото: istockphoto.com/itpow

Исследовании компании «Жилфонд» показало, что россияне в последние годы стали покупать загородные дома и дачи на протяжении всего года, в то время как ранее этот рынок считался сезонным.
«Выраженная сезонность стала стираться с 2020 года, когда интерес к загородной недвижимости резко вырос в пандемию. С 2020 по 2021 год количество таких сделок у нас стало больше на 40%, с 2021 по 2022-й — выросло ещё на 26%, с 2022 по 2023-й — на 7%. Начал формироваться тренд на загородный дом в качестве второго жилья, при этом многие просто решают перебраться жить за город на постоянной основе», — отметил в беседе с Газета.ру директор компании Александр Чернокульский.

Ранее риелтор Олег Бендриков заявлял, что у россиян однокомнатные квартиры и студии пользуются наибольшим спросом, поэтому именно на такую недвижимость заметнее растут расценки. Также в таких квартирах выше стоимость одного квадратного метра.

Читайте также:

Риэлтор Бендриков объяснил резкое подорожание малогабаритного жилья

Риэлтор Зайцев заявил о возможном подорожании новостроек к лету

Историк рассказал о недвижимости на Западе, которая может стать российской
#дом
#недвижимость
#город
#риэлтор
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В городском округе Красногорск построят три воспитательно-образовательных комплекса
23 января 2024, 18:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Красногорске появятся ещё два воспитательно-образовательных комплекса – школа на 900 учеников и детсад на 150 мест в ЖК «Красногорский» в Нахабине, а также школа на 825 ребят и садик на 310 малышей в ЖК «Пятницкие кварталы» в деревне Сабурово. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Дмитрий Волков.
Во вторник губернатор проверил ход строительства большого воспитательно-образовательного комплекса в красногорском микрорайоне Павшинская пойма. Его откроют на год раньше – в сентябре этого года.

Другие важные объекты, по словам Волкова, – школа на 1375 учеников в ЖК «Отрада» и детсад в посёлке Новый на 250 мест.
«Два года назад мы сформировали большую трёхлетнюю программу строительства 50 социальных объектов. В прошлом году открыли семь школ и шесть детских садов там, где их исторически не было или были проблемы с обманутыми дольщиками. Задача на этот год – открыть пять школ и 12 садиков. А здесь, в Павшинской пойме, в перспективе построим ещё одну школу – на 1,1 тыс мест. Она будет находиться в 700 метрах от воспитательно-образовательного комплекса, который сейчас строится», – поделился планами глава городского округа.
В Подмосковье действуют многочисленные меры поддержки учителей: программы «Социальная ипотека», «Земский учитель», выплата пособия молодым специалистам, доплаты молодым учителям, за классное руководство и за подготовку выпускников, другие меры.

Министр образования Московской области Илья Бронштейн рассказал о новых мерах, которые позволят привлечь в регион лучших педагогов.
«В первую очередь, это компенсация за аренду жилья. Теперь те, кто приезжает к нам из других регионов и не имеет в Подмосковье постоянного места жительства, будет ежемесячно получать 20 тыс рублей. Кроме того, для школ, которые работают на примкадных территориях, где всегда есть большой отток учителей в Москву, мы предусмотрели дополнительные гранты», – отметил Бронштейн.
Компенсация аренды жилья предусмотрена для преподавателей семи ключевых предметов – математики, русского языка и литературы, информатики, биологии, химия, физики, а также для педагогов начальных классов. Заявку на выплаты можно подать на сайте госуслуг с 1 февраля.

С марта можно будет получить грант за привлечение учителей школам «примкадья». Это 14 городских округов – Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Котельники, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Реутов, Химки и Чехов. За каждого нового педагога полагается 80 тыс рублей в месяц.
При министерстве образования Московской области действует Центр развития кадрового потенциала. Его задача – привлечь 2,1 тыс учителей.

Читайте также:

Воробьёв объявил о предстоящем открытии в Подмосковье 39 школ и 34 садиков

Образовательный комплекс в Красногорске заработает на год раньше плана

Воробьёв: строительство большого госпиталя в Балашихе стартует в марте
#красногорск
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#школы
#детские сады
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Авторы миллиардного иска к Ивлеевой в третий раз подали в суд на блогершу
23 января 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Таганский суд Москвы поступил очередной иск на имя блогерши Анастасии Ивлеевой и компании «МТС» с требованием компенсировать моральный ущерб, нанесённый «голой вечеринкой», об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.
«В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Ивлеевой А. В. и ПАО «МТС», — сообщил собеседник агентства.

Также известно, что на этот раз истцом выступил некий Трещев А. С. Он потребовал взыскать с Ивлеевой и компании взыскать символическую моральную компенсацию в размере одного рубля. Однако, при этом, он считает, что блогерша обязана направить миллиард рублей в фонд «Защитники Отечества», а «МТС» — миллиард долларов.

Напомним, в ночь на 21 декабря 2023 года в столичном клубе MUTABOR состоялась та самая скандальная «голая вечеринка», организатором которой выступила Настя Ивлеева (позже, в суде, она заявила, что вечеринку организовало ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое вскоре объявило о самоликвидации). На тот момент Ивлеева являлась ​амбассадором компании «МТС», после вечеринки они убрали её лицо со своего официального сайта.

Читайте также:

DEPARTÁMENT, организовавшее «голую вечеринку», объявило о самоликвидации

В Таганский суд Москвы поступил иск к блогерше Ивлеевой на 1 млрд рублей

Рэпер Vacío указал на виновную в скандале, развернувшемся вокруг «голой вечеринки»
#суд
#москва
#блогер
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кремлевская ёлка смогла получить вторую жизнь
23 января 2024, 18:37

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

По окончании новогодних праздников Кремлёвская новогодняя ель, установленная на Соборной площади Кремля, по традиции получает «вторую жизнь». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Во время демонтажа эко-волонтеры собрали с елки шишки, которые отправят в Российский центр защиты леса, где специалисты достанут семена из шишек и подготовят их к высадке.

«Из древесины Кремлёвской новогодней ели сделают эксклюзивные часы ручной работы, а оставшаяся хвоя будет передана в столичные зоопарки. Ели используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах», –поделился идеолог проекта, член Центрального совета ВООП Тимур Усманов.

Стоит отметить, что данная реализуется
с 2015 года.


Читайте также:

На подмосковных ёлочных базарах продали 16,5 тыс новогодних деревьев

В Подмосковье началась экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!»

Исследование: Почти каждый второй экологично утилизирует новогоднюю ель
#подмосковье
#утилизация
#ёлка
#эко
#акция
#жизнь
#волонтеры
#семена
#экологическая акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за неделю устранили более 780 навалов мусора на контейнерных площадках
23 января 2024, 18:29

Пресс-служба ГУСТ МО

Более 780 мусорных навалов ликвидировали коммунальщики на контейнерных площадках Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«За неделю ликвидировано было 786 навалов мусора в местах накопления бытовых отходов. В том числе в Красногорске порядок навели на 77 точках, в Наро-Фоминске — на 54, в Химках убрали 47 навалов, в Истре — 46, а в Мытищах — 41», — отмечается в сообщении.

Работа по наведению порядка на контейнерных площадках региона продолжается. Контролировать их состояние помогают камеры системы «Безопасный регион», благодаря которым инспекторы наблюдают за ситуацией в режиме реального времени.

Читайте также:

В Подмосковье коммунальные службы начали уборку территорий от снега

Число жалоб на состояние межпанельных швов в подмосковных домах снизилось на четверть

В Подмосковье нелегальных перевозчиков отходов оштрафовали более чем на 20 млн рублей
#жкх
#мусор
#уборка
#густ мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Деулин: По почерку можно определить уровень самооценки
23 января 2024, 18:24

Фото: istockphoto.com/Trifonov_Evgeniy

Декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин заявил, что по почерку можно определить уровень самооценки человека.
«В психологии считается, что чем больше буква, чем больше шрифт, тем более высока самооценка у человека. Это можно связать и с подписью человека — если она крупная, то считается, что человек особенно в себе уверен, возможно, даже «бред величия» имеется», – отметил в беседе с Газета.ру Деулин.

По его словам, крупные буквы также могут выдать коммуникабельность человека, а вот мелкий почерк, считает специалист, может говорить о скупости и мелочности.

Ранее специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев заявлял, что во многом успешность проверки на детекторе лжи зависит от типа ментальности тестируемого.

Читайте также:

Полиграфолог Учаев заявил о связи между проверкой на полиграфе и ментальностью

Психолог назвал игрушки, которые нельзя давать детям

Психолог Невеев объяснил тягу людей к суевериям
#психолог
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф