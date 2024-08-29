«Пошел на уступки»: Адвокат рассказал, почему Дурова освободили из-под стражи

Фото: соцсети П. Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров по решению суда был отпущен из-под стражи с обязательством внести залог в размере €5 млн. Он будет обязан дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там. Покидать территорию Франции ему запрещено.
Адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» сообщила, что такое решение суда было ожидаемым.
Она отметила, что освобождение из-под стражи не означает, что Дуров пошел на какие-то уступки.
Для полного понимания ситуации с Павлом Дуровым Людмила Айвар привела простой пример.
По словам адвоката, во Франции тщательно разбираются в этом деле, и, если бы не было достаточных доказательств, миллиардера не задержали бы.
Насчет политической связи в этой ситуации Айвар выразила неуверенность, сказав, что это лишь теории.
Она добавила, что миллиардеру вряд ли удастся в ближайшее время покинуть Францию, даже если его лишат гражданства.
По ее словам, во Франции очень активно распространяется информация о деле Павла Дурова. Французы с большим оптимизмом восприняли задержание миллиардера и чуть ли не в ладоши хлопали за такую операцию, заключила Людмила Айвар.
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«Мои французские коллеги были уверены, что его отпустят под залог, потому что такого рода дела длятся годами. Вообще, говорят, что наше правосудие нерасторопно, так вот французское правосудие нерасторопнее нашего раз в 10. Я спросила у коллег, сколько по времени это может длиться — минимум года 2. А дальше, если судья усмотрит состав преступления, передаст в суд для назначения наказания. Если, конечно, Дуров и судебная система не договорятся, как это было с криптовалютой», — сказала адвокат.
Она отметила, что освобождение из-под стражи не означает, что Дуров пошел на какие-то уступки.
«Все эти дни его допрашивал следственный судья, проводились следственные действия. Но оснований задержания его под стражу, по моему мнению, не было, потому что он не пытался скрыться или совершить другие действия на сокрытие тех правонарушений, в которых его обвиняют», — прокомментировала эксперт.
Для полного понимания ситуации с Павлом Дуровым Людмила Айвар привела простой пример.
«Это очень похоже на то, когда человек держит ресторан. В этот ресторан приходят женщины с низкой социальной ответственностью, занимаются своим делом, туда же приходят сутенеры, которые помогают зарабатывать деньги, и хозяин этого ресторана также зарабатывает деньги. И хозяина ресторана могут привлечь как соучастника», — рассказала профессор.
По словам адвоката, во Франции тщательно разбираются в этом деле, и, если бы не было достаточных доказательств, миллиардера не задержали бы.
Насчет политической связи в этой ситуации Айвар выразила неуверенность, сказав, что это лишь теории.
«Может, это и связано с политическими активами, не зря же Макрон лично встречается с Дуровым. Это уже конспирологические теории», — сказала адвокат.
Она добавила, что миллиардеру вряд ли удастся в ближайшее время покинуть Францию, даже если его лишат гражданства.
«Если его лишат французского гражданства, он останется там все равно. Если он совершил преступление на территории Франции, то они будут продолжать расследовать уголовное дело. Вполне возможно, что эта история закончится какими-то договорённостями, но о них мы с вами, наверное, не узнаем. Не исключено, что он получит срок. Те преступления, которые ему сейчас приписывают, на десяточку тянут. Как один из сценариев мы не можем его исключить. Однако Telegram не заблокировали, крипту тоже никто не запретил. А если это такая национальная угроза Франции, почему не применяются меры? Значит, не такая большая угроза, и не так все страшно», — объяснила адвокат.
По ее словам, во Франции очень активно распространяется информация о деле Павла Дурова. Французы с большим оптимизмом восприняли задержание миллиардера и чуть ли не в ладоши хлопали за такую операцию, заключила Людмила Айвар.
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Анастасия Бондарева