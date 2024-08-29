Стало известно, что Павла Дурова «‎сдала» его подруга Юлия Вавилова

Фото: соцсети Юлии Вавиловой
Основателя Telegram Павла Дурова могла сдать его спутница Юлия Вавилова, поделившись геолокацией в Instagram*. Об этом информирует газета Daily Mail.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Вместе с ним, по неуточненным данным, была задержана его спутница — блогерша и криптокоуч Юлия Вавилова. После ареста Дурова она также перестала выходить на связь.
Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.
Ранее в госдуме предупредили уехавших из России об опасности повторения судьбы Павла Дурова. Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет заявил, что задержание Дурова показывает избирательность «палочной демократии на Западе».
До этого сообщалось, что брат Павла Дурова был объявлен в розыск во Франции. Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.
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«Некоторые наблюдатели считают, что именно ее посты на таких сайтах, как Instagram*, содержащие данные геолокации, предупредили французские власти о передвижениях Павла Дурова и позволили им дождаться, когда он приземлится», – отмечается в публикации.
Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.
Ранее в госдуме предупредили уехавших из России об опасности повторения судьбы Павла Дурова. Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет заявил, что задержание Дурова показывает избирательность «палочной демократии на Западе».
До этого сообщалось, что брат Павла Дурова был объявлен в розыск во Франции. Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.
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Депутат Госдумы Шеремет: уехавшие из России могут повторить судьбу Дурова
*Деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская
Дарья Осипова