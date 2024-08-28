Во Франции опровергли сообщения о встрече Дурова с Макроном в день задержания

Фото: сайт Кремля
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон не планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источник в администрации французского лидера.
Отмечается, что в день задержания Дурова Макрон не был в Париже. Согласно информации источника, французский лидер проводил время в своем семейном доме в Па-де-Кале на севере страны.
Ранее сообщалось, что Макрон еще в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Ранее сообщалось, что Макрон еще в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова