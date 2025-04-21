После борьбы со страшной болезнью скончалась Кристина Рахимова

Кристина Рахимова (Фото: Instagram* @_rakhimovakristina)
Популярная блогер Кристина Рахимова скончалась в возрасте 26 лет. Об этом сообщил ее муж Санжар. Девушка боролась с редким видом рака — саркомой Юинга правой почки.
«Покойся с миром любимая. В 16:36 твое прекрасное сердце остановилось. Но для нас оно будет биться до конца, как и ты. Как ты и говорила, дорогая. Для всех ты осталась источником энергии, любви и счастья», — написал он в социальных сетях.Мужчина попросил подписчиков не расспрашивать его о случившемся, пообещав рассказать обо всем «как только станет легче».
О своем заболевании девушка узнала сразу же после свадьбы. В феврале она рассказывала поклонникам о своих переживаниях из-за болезни. Ощущения после химиотерапии Рахимова сравнивала с гриппом без температуры, жаловалась на тошноту, боли в костях и желудке. Поначалу ей помогал морфин, но вскоре дозу пришлось снизить.
«Ходить очень тяжело. Даже в туалет сама хожу через раз — такое ощущение, будто тело ломается. Сегодня у мужа и папы была встреча с врачом», — писала блогер.Читайте также:
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Данил Пономарев