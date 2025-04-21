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Стала известна причина смерти папы римского Франциска

Corriere della Sera: причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт
Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

В понедельник утром мир узнал о кончине Папы Римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет. По информации итальянских газет Corriere della Sera и Repubblica, предположительной причиной смерти понтифика стал инсульт.
Ожидается, что в ближайшие часы Святой Престол опубликует официальное заявление, в котором будет указана точная причина кончины.

Издание Repubblica сообщает, что если причиной смерти стало кровоизлияние, то это не связано с длительными проблемами с дыханием, от которых страдал Папа. Врачи, наблюдавшие за Франциском во время его недавней госпитализации из-за пневмонии, отметили, что он ушел из жизни спокойно.

Умер папа римский Франциск
Умер папа римский Франциск

20 апреля Папа Римский вышел к верующим, чтобы поздравить их с Пасхой, и произнес свое послание миру с балкона базилики Святого Петра. В этот же день он встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, подчеркивая важность международного диалога и сотрудничества.

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#папа римский
«Терпение и настойчивость»: Гороскоп с 21 по 27 апреля для всех знаков зодиака
21 апреля 2025, 16:15

Фото: iStock/Perseomed

В сфере карьеры для роста и развития надо проявить терпение и настойчивость. В любви нужно обращать внимание на красоту друг друга и на проявление прекрасного в повседневной жизни. В сфере здоровья важен комфорт и безопасность.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну не следует перенапрягаться и рисковать. Энергию лучше копить и расходовать размеренно.

У Тельца усилится природная привлекательность. Он ощутит подъём сил и прилив энтузиазма.

Близнецы возьмутся за то, что давно хотелось. Они будут смелыми и уверенными в себе.

Раку желательно прибегнуть к своему чувству юмора. Хорошее настроение зарядит энергией на всю неделю не только его самого, но и окружающих.

Льву надо прислушаться к интуиции. Она подскажет верное решение. Ему желательно активно отдыхать.

У Девы романтический период. Благоприятно влюбляться и быть обаятельной.

Весам не стоить проявлять категоричность в суждениях. Им надо использовать мягкую сил.

Скорпиону не надо допускать перерасход бюджета. Погоня за удовольствиями помешает работе.

Стрельцу желательно идти к своим целям и не отвлекаться. Ему нужно проследить за направлением своих мыслей.

Козерогу трудности преодолевать будет легче, если относиться к ним, как к ступеням на пути к успеху.

Водолей станет счастливее. Он почувствует удовлетворение от достигнутых результатов и радость от жизни.

Рыбам важно находить причины для хорошего настроения, окружать себя приятными людьми. Покупки украсят и подчеркнут их достоинства.

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В Казани сорвали мастер-класс Ирины Хакамады после жалоб родственников бойцов СВО
21 апреля 2025, 15:38

Ирина Хакамада (Фото: Телеграм, @chillosophy)

В Казани отменилось выступление Ирины Хакамады, возможно, после того как депутату Госсовета Татарстана Эдуарду Шарафиеву поступили запросы родственников бойцов СВО с просьбой отменить мероприятие.
Как сообщает издание «Бизнес online», мастер-класс и лекция Ирины Муцуовны должны были пройти 20 апреля в ТЦ Korston. Однако незадолго до начала мероприятия людей из здания эвакуировали. Уже находясь на улице, Хакамада поблагодарила всех пришедших на её мастер-класс и заявила, что после проверки кинологами здания все смогут вернуться внутрь. Но всё затянулось до 19 часов, и позже Ирина Муцуовна объявила, что мероприятие не состоится, так как ей не разрешили выступить.

Ранее «Радио 1» рассказывало о жизни Хакамады, которая 13 апреля отметила 70-летие.

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«Женской дружбы не бывает»: Психолог рассказала, может ли быть зависть между подругами
Психолог Сальникова: зависть между подругами — нормальное явление
21 апреля 2025, 15:27

Фото: iStock/dikushin

21 апреля считается днем женской дружбы. Однако многие говорят, что «дружбы женской не бывает», потому что всегда находится место конкуренции и зависти. Так ли это?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что умение дружить совершенно не связано с полом, а зависит от личностных качеств человека.
«Важно, умеет ли человек дружить. Женщины легче понимают друг друга, как мужчины друг друга из-за типа мышления. Действительно, в каких-то ситуациях без необходимого дополнительного объяснения женщина женщину понимает гораздо глубже, лучше, быстрее», — сказала эксперт.

По словам психолога, во взаимоотношениях между женщинами зачастую присутствует зависть, однако важно понять, какая она.
«Если говорить про отдельную женскую зависть, то она также, как дружба, не зависит от пола и тут нужно разбираться с самим понятием. Первый тип зависти — тот, который тормозит наши действия, когда мы в позиции жертвы: у них лучше, у меня не получается, так нечестно. А второй тип зависти — тот, который заставляет работать и что-то делать. Как она заработала эти туфли? Услышали и начали анализировать, что нужно сделать, чтобы тоже получить эти туфли. Это больше про точку, от которой можно оттолкнуться и перейти к действиям», — объяснила Сальникова.

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Русских «нужно использовать»: Лолита может остаться без концертов из-за общественников
Лолита может лишиться концертов из-за обвинений общественников
21 апреля 2025, 14:56

Лолита Милявская (Фото: Телеграм, @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская рискует лишиться концертов, запланированных в нескольких городах России. Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в прокуратуру и к администрации городов с заявлением, в котором указали на неподобающее поведение артистки на сцене. Соответствующий документ есть в распоряжении издания «Абзац».
Двадцать третьего апреля у Лолиты должен быть концерт в Кирове, но его могут отменить, как и другие выступления певицы в Ульяновске, Волгограде, Перми, Казани, Санкт-Петербурге и Ижевске. Общественники, препятствующие появлению знаменитости на сцене, утверждают, что её поведение не соответствует ценностям России. Так, они сообщили: в 2017 году Милявская заявила, что русских «нужно использовать». В конце 2023 года Лолита присутствовала на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, где ползала по полу в нижнем белье и прозрачном боди. В 2024 году она перепела песню «Кадиллак» Моргенштерна*.

Правозащитники также считают, что мероприятия с участием Милявской грозят утратой традиционных ценностей и устойчивых моральных принципов.

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Школьные каникулы в мае 2025: как отдыхают школьники и студенты в последений месяц весны
21 апреля 2025, 14:32

Фото: Istock/BrianAJackson

В 2025 году школьные каникулы в мае обещают быть особенно приятными, ведь это возможность выдохнуть перед экзаменами и насладиться весенним теплом. «Радио 1» рассказывает, когда отдыхают школьники, как каникулы выглядят у студентов и чем заняться в Подмосковье, если не хочется скучать дома.

Когда школьные каникулы в мае 2025


В 2025 году школьников ждут короткие майские каникулы. Согласно актуальному учебному графику, они начнутся 1 мая и продлятся до 4 мая включительно. Это связано с праздничными днями — Днём весны и труда (1 мая) и Днём Победы (9 мая), который в этом году выпадает на пятницу и будет нерабочим днём.

Таким образом, у школьников появится две мини-волны отдыха:
  • 1–4 мая — первые майские выходные;
  • 9–11 мая — вторые праздничные дни (при условии переноса рабочих дней).
Фактически майские каникулы окажутся разбитыми на две части, что позволит школьникам отдохнуть дважды в течение месяца. Особенно актуально это будет для старшеклассников, которым предстоят экзамены в июне.

Фото: Istock/hxdbzxy

Почему майские школьные каникулы перенесли


Технически, полноценные майские каникулы в России никогда не были такими же длительными, как зимние или летние. Однако в 2025 году школьный график подстроился под праздничный календарь. Министерство просвещения рекомендовало сделать дополнительные выходные на майские праздники, особенно в тех регионах, где учебный год завершается к концу мая.

Причина переноса — совпадение государственных праздников с учебными днями. Чтобы не разрывать учебный процесс бессистемными выходными, школы получили возможность заранее скорректировать расписание: сократить количество учебных дней в начале мая и перераспределить нагрузку на апрель и вторую половину мая. Это удобно и для учеников, и для учителей.

Также повлияла ранняя подготовка к экзаменам: многие выпускники сдают устные и письменные работы уже в середине месяца, и короткий отдых помогает избежать выгорания.

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Как студенты отдыхают в мае


Для студентов май — это не совсем каникулы, а скорее период активного завершения учебного семестра. Тем не менее, они тоже получают передышку в виде официальных выходных:
  • 1 мая (четверг) — выходной;
  • 9 мая (пятница) — выходной.
Переносы возможны в зависимости от вуза. Многие вузы дают дополнительные выходные между экзаменами, особенно если пары в этот период не проводятся. Так что у студентов появляется возможность не только отдохнуть, но и, например, отправиться домой или устроить короткую поездку с друзьями.

Некоторые учебные заведения уже начали вводить гибкий график в мае, особенно для выпускных курсов, чтобы студенты могли сосредоточиться на дипломе и предзащите.

Фото: Istock/matimix

Чем заняться школьникам и студентам на каникулах в Подмосковье


Май — идеальное время для того, чтобы выбраться на природу и перезагрузиться перед сессией или экзаменами. Вот несколько вариантов, чем заняться школьникам и студентам в Подмосковье:

  • Пикники и прогулки в парках
Коломенский, Архангельское, парк «Патриот» или усадьба Абрамцево — всё цветёт, воздух свежий, а настроение зовёт на улицу. Отличное место для школьной компании или дружеской студенческой встречи.

  • Экскурсии и квесты
В мае проходят открытые квесты и экскурсии по малым городам Подмосковья: Серпухов, Звенигород, Дмитров. Много истории, красивые виды и почти никакой толпы.

  • Поездки в этнопарки и фермы
«Русские усадьбы», фермерские комплексы, музеи под открытым небом — классный способ провести день с пользой, особенно для младших школьников и семейных выездов.

  • Для студентов отличная возможность принять участие в волонтёрских проектах или короткие стажировки, которые дают опыт и могут пойти в резюме.

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