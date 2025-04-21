Стала известна причина смерти папы римского Франциска

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)
В понедельник утром мир узнал о кончине Папы Римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет. По информации итальянских газет Corriere della Sera и Repubblica, предположительной причиной смерти понтифика стал инсульт.
Ожидается, что в ближайшие часы Святой Престол опубликует официальное заявление, в котором будет указана точная причина кончины.
Издание Repubblica сообщает, что если причиной смерти стало кровоизлияние, то это не связано с длительными проблемами с дыханием, от которых страдал Папа. Врачи, наблюдавшие за Франциском во время его недавней госпитализации из-за пневмонии, отметили, что он ушел из жизни спокойно.
20 апреля Папа Римский вышел к верующим, чтобы поздравить их с Пасхой, и произнес свое послание миру с балкона базилики Святого Петра. В этот же день он встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, подчеркивая важность международного диалога и сотрудничества.
Читайте также:
Священник раскрыл, на что указывает смерть папы римского Франциска сразу после Пасхи
Умер папа римский Франциск: отношение к СВО, скандалы и обвинения НАТО. Чем запомнился понтифик и нужно ли ждать конца света?
Пасха 2025 в России: когда отмечается, история, суть и традиции великого праздника
Издание Repubblica сообщает, что если причиной смерти стало кровоизлияние, то это не связано с длительными проблемами с дыханием, от которых страдал Папа. Врачи, наблюдавшие за Франциском во время его недавней госпитализации из-за пневмонии, отметили, что он ушел из жизни спокойно.
Умер папа римский Франциск
20 апреля Папа Римский вышел к верующим, чтобы поздравить их с Пасхой, и произнес свое послание миру с балкона базилики Святого Петра. В этот же день он встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, подчеркивая важность международного диалога и сотрудничества.
Читайте также:
Священник раскрыл, на что указывает смерть папы римского Франциска сразу после Пасхи
Умер папа римский Франциск: отношение к СВО, скандалы и обвинения НАТО. Чем запомнился понтифик и нужно ли ждать конца света?
Пасха 2025 в России: когда отмечается, история, суть и традиции великого праздника
Дарья Осипова