«Меня триггернуло немного»: бывшая жена Техника улетела с сыном в Таиланд после похорон

Ева Карицкая и её сын Иван (Фото: Телеграм, @evakaritskaua)
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая отправилась в Таиланд с сыном Иваном после похорон рэпера. Как она рассказала в своём телеграм-канале, у сына начался поллиноз из-за цветения берёзы, поэтому они и улетели в другую страну.
Карицкая также объяснила, почему они выбрали Таиланд, где умер музыкант. По её словам, она хотела поехать с сыном в Испанию, но отказалась от этой идеи, так как делать шенгенскую визу в эту страну месяц. Турцию бывшая жена рэпера не рассматривала, потому что они там были в прошлом году и нет знакомых.
Читайте также:
Актриса Аманда Байнс завела страницу на OnlyFans
«Дед урезал бюджет?»: от кого хочет родить жена 80-летнего Петросяна и почему ее высмеяли за нижнее белье
«Вот такая красота»: Настасья Самбурская показала травму от Стаса Костюшкина в ДТП
Меня, правда, триггернуло немного, когда мы заселились, поплакала, успокоилась и дальше в бой, <…> живём дальше. Смотрю на сына и вообще триггерюсь каждый день, вижу в нём Пашку, только, конечно, я <…> уверена, что Иван будет другим. Просто внешне дикая схожесть ещё, и оба по зодиаку раки», — поделилась своими чувствами Ева.По словам Карицкой, Ивану она рассказала правду о смерти папы. Мальчик адекватно воспринял эту информацию.
«Я ему рассказала, что здесь умер папа, что нужно часто использовать антисептик, быть аккуратным. Он начал задавать вопросы: «От чего папа умер?» Я сказала как есть: от инфекции в лёгких», — написала экс-возлюбленная Техника.Ева также рассказала, что сейчас в планах отправиться на прогулку с сыном по Пхукету.
Читайте также:
Актриса Аманда Байнс завела страницу на OnlyFans
«Дед урезал бюджет?»: от кого хочет родить жена 80-летнего Петросяна и почему ее высмеяли за нижнее белье
«Вот такая красота»: Настасья Самбурская показала травму от Стаса Костюшкина в ДТП
Анастасия Чубина