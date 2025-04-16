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«Меня триггернуло немного»: бывшая жена Техника улетела с сыном в Таиланд после похорон

Ева Карицкая улетела с сыном Иваном в Таиланд после похорон Паши Техника
Ева Карицкая и её сын Иван (Фото: Телеграм, @evakaritskaua)

Ева Карицкая и её сын Иван (Фото: Телеграм, @evakaritskaua)

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая отправилась в Таиланд с сыном Иваном после похорон рэпера. Как она рассказала в своём телеграм-канале, у сына начался поллиноз из-за цветения берёзы, поэтому они и улетели в другую страну.
Карицкая также объяснила, почему они выбрали Таиланд, где умер музыкант. По её словам, она хотела поехать с сыном в Испанию, но отказалась от этой идеи, так как делать шенгенскую визу в эту страну месяц. Турцию бывшая жена рэпера не рассматривала, потому что они там были в прошлом году и нет знакомых.
Меня, правда, триггернуло немного, когда мы заселились, поплакала, успокоилась и дальше в бой, <…> живём дальше. Смотрю на сына и вообще триггерюсь каждый день, вижу в нём Пашку, только, конечно, я <…> уверена, что Иван будет другим. Просто внешне дикая схожесть ещё, и оба по зодиаку раки», — поделилась своими чувствами Ева.
По словам Карицкой, Ивану она рассказала правду о смерти папы. Мальчик адекватно воспринял эту информацию.
«Я ему рассказала, что здесь умер папа, что нужно часто использовать антисептик, быть аккуратным. Он начал задавать вопросы: «От чего папа умер?» Я сказала как есть: от инфекции в лёгких», — написала экс-возлюбленная Техника.
Ева также рассказала, что сейчас в планах отправиться на прогулку с сыном по Пхукету.

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#музыкант
#таиланд
#мальчик
#рэп
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал младшего сына
16 апреля 2025, 16:00

Дмитрий Шепелев (фото: телеграмм-канал dmitriyshepelev)

В последнее время Дмитрий Шепелев всё чаще делится личным. Сегодня телеведущий опубликовал фото младшего сына Тихона, которому в конце марта исполнилось четыре года.
Как признаётся Шепелев, окружающие нередко путают Тихона со старшим сыном Платоном. Сам Дмитрий относится к этому с юмором и не придаёт большого значения таким сравнениям.

Тихон — сын Шепелева от дизайнера Екатерины Тулуповой. А Платон родился в отношениях с певицей Жанной Фриске, которая трагически ушла из жизни почти десять лет назад из-за опухоли мозга.

Сын Дмитрия Шепелева Тихон (фото: телеграмм-канал dmitriyshepelev)

Сейчас Дмитрий активно работает — он продолжает появляться в телевизионных проектах и ведёт личный блог, где делится фрагментами своей повседневной жизни.

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Носков не отдал, а Дидюля обмочился на ковёр: Пригожин вспомнил артистов, которые его подставили
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, кто из артистов его подставил
16 апреля 2025, 15:56

Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм, @iosifprigozhin)

Продюсер Иосиф Пригожин в одном из интервью признался, что некоторые из артистов обманывали его и подставляли. Так, певец Николай Носков не вернул ему деньги.
«<…> ведь мы с друзьями вложили в него несколько миллионов долларов. Он мне денег остался должен. Я простил», — сказал продюсер.
Ещё хуже повёл себя музыкант Валерий Дидюля. Мало того, что он не раз подставлял Пригожина, так ещё и нанял бандитов, чтобы угрожать.
«Когда я дал ему контракт, он описался! Обмочился на ковёр, блин! Мне не стыдно говорить правду. У меня и свидетели есть. Дидюля подписал контракт, а когда получил успех и славу, привёл ко мне бандитов. Я договорился с „Тодесом“, придумал альбом „Фламенко“, устроил ему тур, гастроли — всё! Я всё оплачивал, деньги давал. А потом ко мне приезжала братва <…>. Для меня он просто скотина. Не боюсь этого говорить», — вспоминает Иосиф Игоревич.
Пригожин также остался в обиде на Авраама Руссо. Много лет назад певец заявил, что Иосиф Игоревич заказал его. Продюсер заявил, что это ложь и клевета.

Ранее Пригожин был возмущён призывом к артистам бесплатно выступать 9 мая. Он напомнил, что на артистов работают целые коллективы, которые должны получать зарплату. Певцы и музыканты несут расходы на покупку и обслуживание дорогого оборудования и техники.

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«По достоинству»: Куртукова впервые рассказала о своем гонораре
Куртукова заявила о своем достойном заработке
16 апреля 2025, 15:50

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram*/ts_makeeva)

Певица Татьяна Куртукова, известная своим хитом «Матушка-земля», заявила прессе, что зарабатывает «по достоинству». Она отметила, что с ней работают профессионалы, а творческая программа требует финансовых вложений.
«Я не могу раскрывать суммы гонораров, все, что пишется в статьях — вброс. Труд человека должен быть оплачен по достоинству», — сказала исполнительница Telegram-каналу «Звездач».
Знаменитость подчеркнула, что у нее максимально простой райдер (требования), хоть его и преподносят, по словам звезды, «как что-то невероятное».

«Мне нужен стул и стол в гримерной», — добавила Куртукова.

Певица резюмировала, что при росте спроса на ее концерты, растут и гонорары.

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Стало известно, сколько стоит пообщаться с блогером Гусейном Гасановым
Пообщаться с Гусейном Гасановым стоит 8200 руб
16 апреля 2025, 15:32

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)

Блогеру Гусейну Гасанову можно написать за 8200 рублей. В его социальных сетях появилась соответствующая запись. Таким образом пользователю понадобится пять тысяч звезд в Telegram (внутренняя валюта мессенджера), чтобы пообщаться с сетевой звездой. Их стоимость составляет 8199 рублей.
«Если давно хотели связаться со мной, предложить что-то или передать лично, вот ваш шанс написать в мой основной телеграм, где я общаюсь с друзьями и знакомыми! А еще там теперь часто буду появляться в сторис», — написал блогер.

Гусейн Гасанов известен своей эксклюзивной коллекцией мужских костюмов и роликами с розыгрышами знаменитостей. Когда-то он признавался, что на личной страничке и рекламе он зарабатывает свыше четырех миллионов рублей в месяц.

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#россия
#звёзды
#блогер
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Слава назвала жену Петросяна «шваброй» и призвала жениться на ней
Певица Слава нелестно отозвалась о жене Евгения Петросяна
16 апреля 2025, 15:28

Певица Слава (Фото: Телеграм, @nastya_slavaa)

Певица Слава обратилась к юмористу Евгению Петросяну в личном блоге после объявления о расставании с Данилицким. Она заявила, что Евгению Вагановичу нужно бросать его «швабру», и предложила жениться на ней. Под «шваброй», по словам пользователей, певица подразумевала нынешнюю жену юмориста Татьяну Брухунову.
Своё заявление артистка записала на камеру. Вместе с сестрой Еленой они отдыхали на пляже, как вдруг вспомнили о Петросяне. Слава отметила, что они любят юмориста и попросила родственницу станцевать как он.
«Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы», — заявила Слава.
Напомним, что певица Слава была в отношениях с предпринимателем Анатолием Данилицким 20 лет, пара то расходилась, то сходилась. В марте она сделала шокирующее заявление в беседе с продюсером Георгием Иващенко на «ШБ-шоу».
«Я очень люблю Анатолия, но сейчас люблю другого человека», — сообщила певица.
А после певец Евгений Кемеровский завил, что Слава вновь свободна.

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