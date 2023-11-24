Последствия сбоя работы котельной «Восточная» в Электростали устранят в ближайшее время

Все необходимые меры по исправлению ситуации в котельной «Восточная», где ранее наблюдались технологические сбои, приняты. Об этом заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, посетивший городской округ Электросталь. Министр проконтролировал действия по нормализации работы котельной, сообщили в пресс-службе Минэнерго.