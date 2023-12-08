Последствия снегопада в подмосковных муниципалитетах устранили на 70%

Фото: ГУСТ МО
В городских округах Подмосковья убрали 70% выпавшего на этой неделе снега. Такой статистикой поделилась руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
«Подвели итоги ликвидации последствий снегопада за четыре дня. Сейчас территории убраны на 70%. Однако некоторым городским округам стоит усилить работу. В их числе – Ленинский, где убрано только 12% территории, Черноголовка (19%) и Фрязино (26%)», – указала Аипова.Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Подмосковье прошёл сильный снегопад. Он продолжился и в понедельник. На дороги пришлось вывести 1,4 тыс комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов. Дворы и общественные зоны Подмосковья убирали более 17 тыс специалистов.
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Лора Луганская