Подмосковный Минтранс предупредил водителей и пешеходов о непогоде в выходные

Фото: Минтранс МО
В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать ПДД. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в предстоящие выходные в Московской области ожидаются снег, ветер до 11 м/с, на дорогах возможна гололедица.
«Необходимо держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, быть аккуратными на поворотах, съездах, мостах, эстакадах. Также будьте осторожны во дворах и на парковках», – говорится в сообщении.Пешеходам напомнили, что не следует забывать о световозвращателях на одежде вечером и во время осадков. Также нужно неукоснительно следовать Правилам дорожного движения: ждать общественный транспорт на посадочных площадках, а дорогу пересекать по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.
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