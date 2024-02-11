Симоньян: интервью Путина Карлсону набрало около миллиарда просмотров

Фото: сайт Кремля
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров. Об этом Симоньян сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По словам Симоньян, в истории журналистики не было такого интервью. Она подчеркнула, что только в социальной сети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт американского журналиста и иные ресурсы на разных языках.
Главный редактор подчеркнула, что американские пользователи в комментариях называют это интервью историческим.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что историческая часть интервью Путина Карлсону, наверняка, будет очень тяжело воспринята у западной аудитории.
Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети.
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Главный редактор подчеркнула, что американские пользователи в комментариях называют это интервью историческим.
Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети.
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Екатерина Коршунова