Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что историческая часть интервью Путина Карлсону, наверняка, будет очень тяжело воспринята у западной аудитории. Об этом Песков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Представитель Кремля отметил, что фигурирование Украины в повестке дня этого интервью было очевидным фактом. По словам Пескова, глава российского государства опирается на глубокие исторические знания.
Пресс-секретарь добавил, что свое суждение об истории Владимир Путин формирует, базируясь на первоисточниках. Песков подчеркнул, что Карлсон искренне пытался разобраться в исторических справках и дал возможность слушателям интервью продолжить эти попытки.
Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек.
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Пресс-секретарь добавил, что свое суждение об истории Владимир Путин формирует, базируясь на первоисточниках. Песков подчеркнул, что Карлсон искренне пытался разобраться в исторических справках и дал возможность слушателям интервью продолжить эти попытки.
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Екатерина Коршунова