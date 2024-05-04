Посредники рассказали о росте количества отказов россиянам в турецком DenizBank

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Бывшая турецкая дочерняя компания Сбербанка DenizBank в этом году стала всё чаще отказывать россиянам в открытии счетов. Это происходит даже при наличии у граждан местного вида на жительство и прописки.
Ранее для приёма граждан России на обслуживание было достаточно предъявить загранпаспорт. Теперь же условия открытия счетов значительно ужесточены, а по факту DenizBank практически перестал одобрять такие заявки. Об этом «РБК» сообщили два посредника, которые оказывают россиянам помощь в оформлении карт в турецких банках. Существование такой проблемы также подтвердил управляющий партнёр Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, который работает в Стамбуле.
Посредники отмечают, что из десяти заявок на открытие счёта одобрение получает только одна. Исключение делается лишь для клиентов с большим депозитом — от 100 тысяч долларов и выше. Значение имеет «калибр клиента» и наличие личных договорённостей с подразделением банка. Одобрение заявки на открытие счёта не гарантирует даже наличие вида на жительство и прописки. Иногда проще обратиться в другой банк, заключили посредники.
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Александр Бойцов