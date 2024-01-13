ЦБ: Швейцарский банк Cramer закрывает свое представительство в России

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Банк России исключил из реестра представительств иностранных банков швейцарский банк Banque Cramer & Cie SA. Это следует из данных регулятора, на которые ссылается Frank Media.
Этот банк — один из старейших банков Европы, который начал свою работу еще в начале 18 века. Он специализируется на управлении активами. Главный офис Banque Cramer & Cie SA находится в Женеве, кроме того, имеются филиалы в Лугано и Цюрихе.
В России представительство банка появилось в 2018 году — оно обслуживало как россиян, так и клиентов из постсоветского пространства. В 2020 году банк продлил аккредитацию своего представительства в России, ее срок должен был истечь в феврале 2024 года. Однако кредитное учреждение покинуло соответствующий реестр ЦБ раньше – 12 января 2024 года.
Это не первый иностранный банк, который закрыл свое представительство в России. С момента начала военных действий на Украине, число российских представительств зарубежных банков сократилось на четверть. Например, перестали действовать аккредитации у немецкого банка Helaba, французского Crédit Industriel et Commercial, кипрских RCB Bank и Hellenic Bank, швейцарского Lombard Odier, а также японского Hokkaido Bank.
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В России представительство банка появилось в 2018 году — оно обслуживало как россиян, так и клиентов из постсоветского пространства. В 2020 году банк продлил аккредитацию своего представительства в России, ее срок должен был истечь в феврале 2024 года. Однако кредитное учреждение покинуло соответствующий реестр ЦБ раньше – 12 января 2024 года.
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Артем Путинцев