«Повлияло на сердце»: Врач рассказал, как онкология Добровольской спровоцировала смерть

Евгения Дообровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Несколько дней назад ушла из жизни 60-летняя Евгения Добровольская. Известно, что она умерла из-за проблем с сердцем, развившихся на фоне лечения рака мозга.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что внутренних причин для смерти могло быть много.
По его словам, нельзя спрогнозировать точную связь между тяжелым онкологическим процессом и сердцем.
Он добавил, что пациентов с онкологией и сопутствующими заболеваниями сердца в настоящее время не настолько много, чтобы готовить особые рекомендации. Отдельные советы может дать только лечащий врач.
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«Это может быть и развившаяся сердечная недостаточность, и даже инфаркт. К сожалению, нельзя сказать, в какой степени лечение онкологии могло повлиять на сердечко», — сказал врач.
По его словам, нельзя спрогнозировать точную связь между тяжелым онкологическим процессом и сердцем.
«Может быть выраженная интоксикация из-за химиотерапии или из-за радиотерапии, может, была врожденная сердечная патология, на которую наложилась дополнительная инфекция, вызывавшая нагрузку на сердце. Вариантов много», — объяснил специалист.
Он добавил, что пациентов с онкологией и сопутствующими заболеваниями сердца в настоящее время не настолько много, чтобы готовить особые рекомендации. Отдельные советы может дать только лечащий врач.
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Анастасия Бондарева