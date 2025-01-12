«Знали, что ей совсем плохо, что она даже не в силах ответить»: друзья вспомнили последние дни Евгении Добровольской

Евгения Добровольская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Коллега Добровольской актриса Юлия Пересильд рассказала, что их первая встреча произошла во время съёмок телесериала «Участок». Проект стал дебютным для Пересильд, а Добровольскую она назвала своей первой киномамой. Кстати, первой киномамой Евгении Добровольской стала народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, с которой они снимались в фильме «Клетка для канарейки».
«Спасибо, что когда-то надоумила взять и привезти мою маму в Москву, чтоб быть рядом с ней. И много чего за 20 лет знакомства. Потом потерялись… Виделись редко в основном на спектаклях друг друга… Женя, ты такая мощная сильная. Ты своим примером на многое вдохновила. Развеяла миф, что актерство и дети не совместимы...», – написала Пересильд в своём Telegram-канале.Месяц назад с Добровольской переписывался художник Павел Каплевич. Вот что он вспоминает о последнем разговоре с актрисой: «Я ей слал фото с выставок. Она смешно и радостно комментировала. Знаю, что Полина Осетинская организовала рояль и выступила перед Женей в больнице 3 недели назад… Умница!».
Выступление, о котором рассказывает художник, было организовано в честь дня рождения Добровольской 26 декабря. Артисты МХТ вместе с детьми актрисы пришли навестить её и поздравить с 60-летием в отделение паллиативной помощи. В тот день было много музыки, улыбок и песен, но не надежды – с артисткой прощались.
Добровольская исполнила много ролей в спектаклях режиссёра Кирилла Серебренникова. В своём Telegram-канале он опубликовал видеозапись, которую подготовил к её юбилею. К посту он добавил подпись:
«Я знал, что ей совсем плохо, что она даже не в силах ответить. Но надо было делать вид, что мы не прощаемся... А теперь все кончилось, прощаемся. Женя, как же без тебя плохо. Такой, как ты, больше нету и не будет. Прости, что не успел с тобой поставить спектакль, который мы хотели...Спасибо тебе за нашу жизнь».Актриса Дарья Фекленко рассказала, что Добровольская, несмотря на болезнь, работала до последнего. Ещё летом прошлого года она участвовала в съёмках.
Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась 10 января 2025 года в возрасте 60 лет от онкологии. Прощание пройдёт 14 января в МХТ им. Чехова. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.
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